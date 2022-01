Spółka Excellence poinformowała o rozwiązaniu umowy współpracy z Marcinem Dubielem oraz Martą Linkiewicz w zakresie promocji nowych produktów.

Współpraca miała na celu promocję produktów nowej linii zawierających ekstrakty z konopi oraz akcji promocyjnej „House of Talents”. Spółka zrezygnowała z wprowadzenia tej linii produktów do sprzedaży, podano w komunikacie.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Tesco, Makro, Carrefour, Auchan, Selgros, Aldi, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Monzini. Miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym spółka jest numerem dwa w Polsce. W styczniu 2021 roku zarząd Excellence podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW.