Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) liczy, że efektem Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju będzie zwiększona obecność polskich przedsiębiorców na rynku zarówno Bliskiego Wschodu, jak i Afryki, poinformował ISBnews.TV prezes PAIH Krzysztof Drynda. PAIH odpowiada za koordynację udziału Polski w Expo. Agencja ISBnews jest patronem medialnym udziału Polski w Wystawie.

„Jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu, na Światową Wystawę Expo 2020 w Dubaju patrzymy przede wszystkim przez pryzmat możliwości i szansy, jakie pojawiają się dla polskiej gospodarki. Pierwszy raz w historii, kiedy Światowa Wystawa Expo organizowana jest na Bliskim Wschodzie – to szansa dla polskich firm, które sprzedają dobra konsumenckie, ze szczególnym akcentem na te luksusowe, ale nie tylko, bo mówimy tutaj o sektorze kosmetycznym, chemicznym, mówimy o sektorze meblowym, a w ostatnim czasie coraz częściej mówimy o nowoczesnych technologiach, szczególnie związanych z branżą finansową, a więc polskie fintechy, które są coraz bardziej rozpoznawalne na całym świecie” – powiedział Drynda w rozmowie z ISBnews.TV podczas Expo 2020 w Dubaju.

„Ale oprócz Bliskiego Wschodu, Światowa Wystawa Expo w Dubaju pierwszy raz w historii gości tak liczną reprezentację krajów afrykańskich, a w związku z tym, że te nitki gospodarcze wiodą bardzo często do Afryki przez Bliski Wschód, to chcemy tę szansę wykorzystać również po to, aby polscy przedsiębiorcy byli jeszcze bardziej po Expo obecni na rynku zarówno Bliskiego Wschodu, jak i na rynku afrykańskim” – dodał prezes.

Podkreślił, że w otwartym dzisiaj Polskim Pawilonie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy odbędzie się prawie 1 000 wydarzeń.

Podczas Światowej Wystawy Expo w Dubaju planowane jest w grudniu Forum Polsko-Arabskie, a w lutym – Forum Polsko-Afrykańskie, które będą okazją do spotkania się z firmami z rejonu Bliskiego Wschodu i z krajów afrykańskich, wskazał szef PAIH.

„A w pozostałym okresie trwania Wystawy planujemy cały szereg wydarzeń branżowych – czy to związanych z medycyną, czy z odnawialnymi źródłami energii, z budownictwem, z branżą meblową oraz z branżą gamingową. To są sektory, w których Polska z jednej strony jest silnym graczem na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony – chcemy pokazywać tę polską innowacyjność, kreatywność związaną z nowymi technologiami, z firmami informatycznymi. Mamy tego największego naszego potentata, jakim jest CD Projekt, ale także wiele innych firm, które mogą zdobywać rynku Bliskiego Wschodu” – podsumował Drynda.

Dziś nastąpiła ceremonia otwarcia Pawilonu Polski podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju. W ciągu 6 miesięcy trwania wystawy odbędzie się 1 000 zorganizowanych przez Polskę wydarzeń, a z oferty programu gospodarczego skorzysta ok. 2 500 polskich firm. Hasłem przewodnim Pawilonu Polski jest „Poland. Creativity inspired by nature – Polska. Kreatywność inspirowana naturą”. Kluczowym celem obecności Polski jest promocja gospodarki, rodzimego biznesu, prezentacja walorów turystycznych oraz elementów kultury i sztuki.

