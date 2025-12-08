Fabrity i jeszcze jeden podmiot podpisały umowę ramową z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) na świadczenie usług polegających na wynajmie specjalistów IT z obszarów takich jak: bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo rozwiązań IT, architektura oraz analiza i development systemów informatycznych, podało Fabrity. Maksymalny budżet wynosi 28,39 mln zł netto.

„Umowa ramowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 'Wynajem pracowników z obszaru IT i cyberbezpieczeństwa na lata 2025-2028′ i obok Fabrity SA podpisana została jeszcze z jednym podmiotem” – czytamy w komunikacie.



Umowa ramowa została zawarta na okres 48 miesięcy, chyba że wcześniej zostanie wyczerpana kwota maksymalna. W przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty możliwe jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy o maksymalnie 12 miesięcy.

Grupa Fabrity (do 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews