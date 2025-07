Famak i Mostostal Kraków – firmy wyselekcjonowane przez Westinghouse Electric Company do włączenia się w budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu – zakończyły I etap dostosowania do amerykańskich wymagań dla przemysłu jądrowego, podały Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Chodzi o standard NQA-1, którego osiągnięcie da możliwość włączenia polskich przedsiębiorców do globalnego łańcucha dostaw amerykańskiego dostawcy technologii AP1000 i umożliwi im zaangażowanie w projekty jądrowe.

„Polska już dziś ma potencjał, aby stawać się hubem dla przemysłu jądrowego. Jest to szansa, którą chcemy wykorzystać. Aktywnie zachęcamy naszych amerykańskich partnerów, by włączali polskie firmy w łańcuch dostaw dla prowadzonego przez nas projektu. Oczywiście wymaga to inwestycji też po stronie polskiego przemysłu, by świadczył on usługi i tworzył produkty absolutnie najwyższej jakości, ale są to inwestycje, które mogą dać bardzo duże korzyści poszczególnym firmom. Westinghouse, po naszym wskazaniu, przeanalizował lokalny i ogólnopolski rynek w poszukiwaniu właśnie tych, którzy mają największy potencjał, by zaangażować się w inwestycję na Pomorzu. W ten sposób wyselekcjonowano sześć firm, które dostosowują wymagania do tych stosowanych w światowym sektorze jądrowym. Proces dostosowywania się do standardu NQA-1 jest tego ważnym elementem. Mamy również nadzieję, że polskie firmy na stałe znajdą się w międzynarodowym łańcuchu dostaw energetyki jądrowej” – powiedział prezes PEJ Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Pierwszy etap procesu miał na celu opracowanie procedur w ramach osiemnastu obszarów w sektorze jądrowym, w tym zapewnienia jakości, kontroli urządzeń, projektowania i dokumentacji czy też opracowania zasad w ramach działań naprawczych. W kolejnym etapie przedsiębiorstwa zajmą się wdrażaniem wypracowanych wcześniej rozwiązań, a także zagwarantowaniem odpowiedniego przeszkolenia pracowników. Zadaniem kończącym cały proces będzie wykonanie zaprojektowanego wcześniej wybranego próbnego modułu wyspy jądrowej (tzw. mock-up) na potrzeby realizacji pierwszej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

Pomyślne zakończenie procesu standaryzacji pod okiem doświadczonych ekspertów tak ze strony dostawcy technologii AP1000, jak i PEJ będzie jednoznaczne z wypełnieniem standardów NQA-1. Spełnienie wszystkich stawianych firmom wymagań umożliwi nie tylko ubieganie się o zlecenia w ramach tzw. wyspy jądrowej elektrowni jądrowej na Pomorzu, ale też o zamówienia na globalnym rynku dzięki włączeniu do bazy strategicznych dostawców Westinghouse Electric Company, zakończono.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) odpowiada za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 Gwe.

Źródło: ISBnews