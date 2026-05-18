Farm Innovations rozpoczęła współpracę z DOGid, który od ponad 20 lat rozwija zweryfikowaną i regularnie aktualizowaną bazę danych zwierząt domowych, wspierającą proces ich identyfikacji i bezpieczeństwo, podała spółka. Partnerstwo koncentruje się na budowie jakościowego systemu identyfikacji zwierząt opartego na danych o wysokiej wiarygodności, co zwiększa szanse szybkiego powrotu zaginionych zwierząt do ich właścicieli.

„W ramach współpracy rozwijany będzie system znakowania zwierząt domowych oparty o zawieszki DOGid z kodem QR, które po rejestracji w bazie danych stają się unikalnym identyfikatorem zwierzęcia. Rozwiązanie stanowi element szerszego systemu identyfikacji, w którym ważną rolę odgrywa baza danych DOGid oraz proces weryfikacji informacji o zwierzętach. Pierwszym krokiem w odnajdywaniu zwierząt jest strona internetowa, dodatkowo wspierana przez infolinię telefoniczną, w ramach której operatorzy pomagają w identyfikacji czworonoga oraz kontakcie z jego opiekunem” – czytamy w komunikacie.

Kluczową wartością partnerstwa jest dostęp do rozwijanej od ponad dwóch dekad bazy danych DOGid, opartej o regularnie aktualizowane informacje dotyczące psów i kotów. Aktualność danych zapewniają m.in. bieżące informacje o szczepieniach przeciwko wściekliźnie, które są rejestrowane w systemie i na bieżąco aktualizowane w momencie wizyty zwierzęcia u lekarza weterynarii.

„Współpraca z DOGid jest naturalnym krokiem w realizacji naszej misji, jaką jest rozwój technologii wspierających bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt. Partnerstwo łączy kompetencje technologiczne naszej firmy z wieloletnim doświadczeniem DOGid, który od ponad 20 lat rozwija jedną z najdłużej funkcjonujących baz danych zwierząt domowych w Polsce. Pozwala nam to tworzyć i udoskonalać jakościowe rozwiązania oparte na wiarygodnych danych i odpowiadające na realne potrzeby właścicieli czworonogów” – powiedział dyrektor ds. rozwoju Farm Innovations Paweł Karpeta, cytowany w materiale.

Dla Farm Innovations współpraca oznacza możliwość rozszerzenia własnego systemu identyfikacji zwierząt o zaufaną, długo funkcjonującą bazę danych, bez konieczności budowania równoległego, konkurencyjnego rejestru. Partnerstwo pozwala spiąć proces znakowania zwierząt (chipowanie i zawieszki QR) z ich skuteczną rejestracją i weryfikacją w jednym ekosystemie.

Dostarczane przez Farm Innovations chipy spełniają wymagania techniczne i certyfikacyjne przewidziane w ustawie o KROPiK. Zwierzęta oznakowane i zarejestrowane w bazie DOGid przed wejściem w życie nowych przepisów zostaną bezpłatnie wpisane do systemu KROPiK, dzięki czemu ich właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych opłat, podkreślono.

Współpraca Farm Innovations z DOGid stanowi obecnie rozwiązanie uzupełniające do czasu uruchomienia bazy państwowej jaką będzie KROPiK, a po jego wdrożeniu – z uwagi na dodatkowe funkcjonalności oferowane przez DOGid – nadal będzie rozwijana i funkcjonowała jako rozwiązanie komplementarne i wartościowe dla użytkowników.

„Równolegle Farm Innovations rozwija kierunek usług ubezpieczeniowych dla psów i kotów. Spółka zakłada, że rosnące koszty opieki weterynaryjnej oraz zwiększająca się świadomość właścicieli będą sprzyjać rozwojowi tego segmentu rynku. Dystrybucja ubezpieczeń jest również elementem podpisanej umowy z DOGid” – zakończono.

Farm Innovations to polska firma działająca w segmencie vet-tech. Specjalizuje się w rozwiązaniach hodowlanych opartych na chipach podskórnych oraz urządzeniach, które mierzą kluczowe parametry zdrowotne i dobrostanowe zwierząt. Spółka jest jedynym oficjalnym dostawcą chipów podskórnych zatwierdzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: ISBnews