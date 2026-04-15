Farm Innovations rozpoczęło sprzedaż ubezpieczeń koni, otwierając nowy segment działalności w obszarze ubezpieczeń zwierzęcych, podała spółka. Zawarcie umowy agencyjnej z Generali TU stanowi kolejny krok w realizacji strategii rozwoju spółki, zakładającej dywersyfikację działalności oraz rozwój rynku ubezpieczeń zwierzęcych w Polsce.

„Uruchomienie sprzedaży ubezpieczeń dla koni to dla nas naturalne rozszerzenie dotychczasowego modelu biznesowego, który łączy technologię identyfikacji i monitoringu dobrostanu zwierząt z produktami finansowymi. Segment ubezpieczeń koni jest rynkiem wymagającym, ale jednocześnie o dużym potencjale wzrostu, ze względu na wysoką wartość jednostkową zwierząt oraz ograniczoną dostępność nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych” – powiedział dyrektor ds. rozwoju Farm Innovations Paweł Karpeta, cytowany w komunikacie.

W ostatnich miesiącach spółka przeprowadziła działania przygotowawcze obejmujące szkolenia oraz egzaminy certyfikacyjne dla pracowników, co umożliwiło rozpoczęcie sprzedaży teog produktu ubezpieczeniowego.

Farm Innovations do tej pory oznakowała ponad 100 tys. koni w Polsce. Według szacunków w kraju żyje około 300 tys. koni, co wskazuje na istotny potencjał rozwoju rynku ubezpieczeń w tym segmencie. Spółka ocenia, że jest to jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów w sektorze ubezpieczeń zwierzęcych, podkreślono.

W kolejnych etapach firma zamierza rozwijać ofertę o ubezpieczenia dla bydła mlecznego oraz zwierząt domowych – psów i kotów.

„Rynek zwierząt domowych to zupełnie inna skala potencjału – miliony zwierząt oraz rosnące koszty opieki weterynaryjnej sprawiają, że luka w zakresie produktów ubezpieczeniowych jest coraz bardziej widoczna, zwłaszcza na tle innych krajów. Naszym celem jest stworzenie produktów, które zwiększą dostępność ochrony finansowej dla właścicieli zwierząt i pozwolą lepiej zarządzać ryzykiem zdrowotnym” – dodał Karpeta.

Farm Innovations to polska firma działająca w segmencie vet-tech. Specjalizuje się w rozwiązaniach hodowlanych opartych na chipach podskórnych oraz urządzeniach, które mierzą kluczowe parametry zdrowotne i dobrostanowe zwierząt. Spółka jest jedynym oficjalnym dostawcą chipów podskórnych zatwierdzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

