Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3, realizowane przez Equinor oraz Polenergię, wkroczyły w fazę bezpośrednich przygotowań do prac instalacyjnych na morzu, podała spółka realizująca inwestycję.

W zakładach Smulders w holenderskim Vlissingen, tzw. topside, czyli główna część morskiej stacji elektroenergetycznej dla farmy Bałtyk 3 została właśnie wyprowadzona z hali produkcyjnej i ustawiona na placu zewnętrznym. Obok znajduje się topside dla Bałtyk 2. Obie nadbudowy stacji, każda o masie około 3 700 ton, są w fazie prac wyposażeniowych i będą transportowane na morze zgodnie z harmonogramem prac offshore.

„Równolegle postępuje produkcja i kompletacja tzw. elementów przejściowych (transition pieces) – jednych z kluczowych i najbardziej wymagających elementów konstrukcyjnych morskich farm wiatrowych, łączących fundamenty z turbinami. Na placu w Vlissingen zgromadzono już ponad 60 takich jednostek, z których każda ma około 17 metrów wysokości i waży blisko 400 ton. Pierwsze transition pieces w najbliższym czasie zostaną przetransportowane na Morze Bałtyckie, gdzie razem z monopalami będą pierwszymi elementami instalowanymi na morzu” – czytamy w komunikacie.

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 440 MW. Pierwsza energia z nich planowana jest na 2027 rok, a pełna komercyjna eksploatacja w 2028 roku.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Equinor jest norweską firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim.

