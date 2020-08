Fast White Cat wspiera swoimi usługami kilka dużych, europejskich marek. W planach jest też stopniowe wejście na kolejne rynki. Spółka należy do polskiej technologicznej Grupy Kapitałowej Digitree Group, która wdraża kompleksowe i efektywne kampanie digital.

Metoda małych kroków kluczem do zdobycia dużych klientów

Fast White Cat, eCommerce House, który wspiera swoich klientów w rozwoju i utrzymywaniu biznesu online poprzez budowanie platform sprzedażowych i efektywne podnoszenie ich sprzedaży, działa już nie tylko na rynku krajowym. Spółka dała się poznać jako partner wspierający również klientów zagranicznych. W portfolio Fast White Cat znajdują się takie marki jak Jean Louis David, EZ Living Furniture, Telecom Slovenije, Galwani oraz inne firmy z siedzibą w Europie.

Po pierwsze i najważniejsze – wejście na rynek zagraniczny to nie sprint, tylko maraton. Wiemy o tym i dlatego działamy metodą małych kroków. Chciałbym podkreślić jak ważna jest świadomość, że efektów często nie zobaczymy po miesiącu czy dwóch, trzeba być na to przygotowanym i konsekwentnie realizować swoje założenia, mając oczywiście zaplecze finansowe, które to udźwignie. Dlatego staramy się rozwijać za granicą, poznając tamtejsze rynki i dostosowując naszą ofertę do ich wymogów. – komentuje Cezary Kożon, CEO Fast White Cat SA.

Dedykowane rozwiązania i omnichannel

Wdrożenie platformy sprzedażowej nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza jeśli mówimy o dużych sklepach internetowych, posiadających dziesiątki kategorii i wiele tysięcy produktów. Wrocławska firma rozpoczyna swoje działania od analizy problemu klienta oraz określenia celu działania, definiując zmiany, jakie zostaną przeprowadzone. Często platformy e-commerce nie zapewniają ich właścicielom pożądanej efektywności, dlatego Fast White Cat tworzy autorski, dedykowany klientom design sklepów. Tak stało się również w przypadku popularnej marki odzieżowej, której spółka zaleciła rezygnację z gotowego standardowego szablonu, na którym dotąd funkcjonował jej sklep internetowy.

Innym ważnym elementem usprawniającym obsługę zamówień jest integracja z systemami ERP [oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem, tj. sklepami, stanami magazynów, produktami]. Również wdrożenie elementów omnichannel (wielomagazynowość, opcja click&collect) zdecydowanie wspiera e-commerce. Co jednak najważniejsze, spółka, mimo zaawansowanych prac jakich zwykle musi się podjąć, jest w stanie wdrożyć powyższe zmiany niezwykle szybko. W przypadku popularnej marki odzieżowej były to jedynie 3 miesiące od momentu przejęcia projektu. Sklep online firmy, który powstał przy współpracy z Fast White Cat, działa obecnie na kilkunastu rynkach europejskich.

Jednym z większych projektów spółki Fast White Cat, będącej oficjalnym partnerem Magento, było stworzenie dla dużej europejskiej firmy dedykowanego marketplace, opartego o Magento Enterprise, wersji popularnej platformy, stworzonej z myślą o gigantach e-commerce, którzy wykazują zapotrzebowanie na wysoce zaawansowaną funkcjonalność strony. Wdrożone przez spółkę rozwiązanie umożliwia kupującym wyszukiwanie najbardziej atrakcyjnej oferty spośród wszystkich dostępnych na platformie, w zależności od kraju zamieszkania. Stworzony przez Fast White Cat marketplace jest również miejscem, gdzie sprzedawcy mogą promować swoje oferty wykorzystując dedykowane wpisy blogowe oraz listingi produktowe.

Fast White Cat specjalizuje się w budowaniu sklepów na platformie Magento, co daje najwięcej możliwości, elastyczność i możliwość dostosowywania do różnych projektów, w tym także do innych technologii. Co więcej, platforma sprzedażowa postawiona na Magento pozwala na zespolenie jej z narzędziami wspierającymi sprzedaż, takimi jak cenniki, stoki, katalogi, systemy marketing automation czy operatorami płatności. Co jednak ważne, Magento to platforma skierowana właściwie do średnich i dużych firm, które chcą skalować swój biznes online i takich właśnie klientów zapraszamy do współpracy. Dla małych firm proponujemy rozwiązania na PrestaShop, które wdrożyliśmy poniekąd z potrzeby myślenia out of the box, gdy zastał nas globalny lockdown, spowodowany pandemią. Zaczęliśmy stawiać sklepy online w 5 dni, szybko i skutecznie ratując biznesy klientów. Ten nowy sposób spojrzenia na biznes stał się rodzajem tarczy antykryzysowej dla upadających przedsięborstw – wdrażanie od podstaw e-sklepu, w tempie nawet 5 dni, aby przenieść usługi i produkty z offline do online i utrzymać się na powierzchni. Sklep wdrożony dla Jean Louis David wygenerował w pierwszym miesiącu działania wyższe obroty, niż dobrze prosperujący salon stacjonarny tej marki! – komentuje Cezary Kożon, CEO Fast White Cat SA.

Spółka Fast White Cat jest także odpowiedzialna za duże wdrożenie Magento 2 w Europie Środkowej – dla firmy 4F z w pełni automatycznym, skalowanym środowiskiem AWS Cloud oraz integracją z systemami ERP i PIM [systemy do zarządzania informacjami o produkcie], a także dedykowaną integracją z Allegro. Dzięki tym działaniom 4F odnotowało wzrost sprzedaży o 60% r/r.

Wejście na kolejne rynki?

Obecnie, Fast White Cat rozszerza swoje działania na Stany Zjednoczone, gdzie poszukuje nowych klientów z pomocą Sales Directora, działającego prężnie w Nowym Jorku. Właśnie na tym nowoczesnym rynku, ceniącym sobie profesjonalizm i innowacyjne rozwiązania Fast White Cat widzi swoją przyszłość.

Fast White Cat w Polsce

Poza działaniami za granicą Fast White Cat dynamicznie i efektywnie działa także w Polsce. Z roku na rok powiększa znacząco portfolio klientów, wspierając takie znane marki jak m.in. Quiosque, Tołpa, goSport, Mazda, Cocodrillo czy 4F. Buduje platformy sprzedażowe, które działają i przynoszą zyski. Spółka pracuje nad ich efektywnością od początku do końca: przygotowuje strategię marketingową online, zajmuje się procesami obsługi klienta, tworzy layouty i grafiki, dostarcza analitykę i rekomendacje. Specjalizuje się w budowaniu platform sprzedażowych dla średnich i dużych firm, zwłaszcza w oparciu o Magento, jako jej oficjalny partner. FWC swoją ofertę kieruje głównie do firm z szeroko rozumianego handlu, retailu, producentów i hurtowni.

Innowacyjność popłaca

Fast White za swoje innowacyjne i otwarte podejście do biznesu została nagrodzona – najpierw wyróżnieniem przez Clutch.co, dla jednej z najbardziej wiarygodnych i efektywnych firm developerskich w Polsce, a następnie przez TopDevelopers.co, który w październiku 2019 roku uznał Fast White Cat za jedną z najskuteczniejszych firmzajmujących się rozwojem handlu elektronicznego!

Spółki należące do Grupy Kapitałowej Digitree Group działają w obszarze wsparcia procesów sprzedaży marketingiem internetowym, skutecznie wdrażając w kraju i za granicą innowacyjne rozwiązania technologiczne. Zapewniają kompleksowe rozwiązania w segmencie digital marketingu dzięki unikatowym danym, technologii, autorskim narzędziom, doświadczeniu i wiedzy specjalistów. Analizują dane, wyciągają wnioski, tworzą rekomendacje i personalizują działania, tym samym pomagając swoim klientom w realizacji zamierzonych celów i biorąc odpowiedzialność za efekty wdrożonych działań.

Materiał Partnera