Novaservis, czeska spółka zależna Ferro, zdecydowała o wypłacie dywidendy na rzecz Ferro w kwocie 200 mln CZK (34,8 mln zł) Dywidenda zostanie wypłacona z zysków z lat ubiegłych w terminie do 6 miesięcy i zwiększy majątek obrotowy Ferro, podała spółka.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miało 783,37 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews