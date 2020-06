Ferrum podpisało dwie umowy z Izostalem na sprzedaż i dostarczenie rur stalowych o łącznej wartości 11,87 mln euro (52,89 mln zł) netto, podała spółka.

Wartość poszczególnych umów wynosi odpowiednio: ok. 8,04 mln euro oraz 3,83 mln euro netto. Sprzedaż będzie realizowana do końca listopada 2020 roku dla umowy o wartości ok. 3,83 mln euro oraz do połowy stycznia 2021 roku w przypadku umowy o wartości ok. 8,04 mln euro, poinformowano.

„Zawarte umowy to kolejny niezbity dowód na skutecznie realizowanie strategii rozwoju, opartej na optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego grupy. Przypomnę, że na początku czerwca oferta Ferrum o równowartości blisko 22 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. Wzrost sprzedaży to kontynuacja trendu, który obserwujemy już kilku kwartałów będącego konsekwencją m.in. uruchomienia w 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych” – powiedział prezes Ferrum Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r.

Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,43 mld zł w 2019 r.

