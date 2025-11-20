FFiL Śnieżka widzi nadal wiele wyzwań na rynku i ocenia, że utrzymanie wyników z III kw. w całym 2025 r. byłoby sukcesem, poinformował wiceprezes Zdzisław Czerwiec. Zarząd nie jest pewny, kiedy zatrzyma się bezprecedensowy w jego ocenie wolumenowy spadek rynku farb, ale ma nadzieję, że w 2026 r.

„Sam III kwartał ma lepsze parametry, lepsze wyniki [Grupy Śnieżka]. Chcemy tutaj wyraźnie podkreślić, że ten III kwartał cieszy. Widzimy jednak nadal wiele wyzwań, które cały czas trwają. Stąd też nie chcielibyśmy, żeby ten III kwartał był namiastką pewnych forecastów, które można by już wykonywać. Na rok 2025 chcemy popatrzeć w całości. […] Większość z państwa zawsze zadaje pytanie, czy po III kwartale to są te wyniki, które będą na koniec roku. Uważam, że będzie to sukces, jeżeli powtórzymy wyniki III kwartału na koniec roku. To jest taka trochę zapowiedź tego, co będzie już w wynikach rocznych” – powiedział Czerwiec podczas konferencji prasowej.

Prezes Piotr Mikrut podtrzymał, że spółka po wynikach 2025 r. chce odnieść się do celów strategicznych na 2028 r. i ewentualnie dokonać ich rewizji.

„Jeżeli chodzi o cele strategiczne Grupy, obiecywaliśmy, że odniesiemy się i dokonamy pewnego przeglądu po zakończeniu roku. I tak zrobimy, czyli więcej na ten temat powiemy po ogłoszeniu wyników już za pełny rok 2025. Przypomnę tylko, że te cele na rok 2028 to przychód na poziomie 1,1 mld zł; marża EBITDA 18% (ten cel można powiedzieć, że realizujemy) i udział w kluczowych rynkach powyżej 20% (ten cel realizujemy na pewno na naszym głównym rynku, w tej chwili)” – wymienił prezes.

Pytany o spodziewany schemat zachowań konsumenckich w przyszłości wskazał, że obecne spadki na rynku są bezprecedensowe, ale ma nadzieję na ich koniec od przyszłego roku.

„To, co możemy powiedzieć, że ten rynek się kurczy praktycznie od pierwszego roku pocovidowego, czyli od roku 2021. Natomiast te spadki są coraz płytsze, więc one muszą wyhamować. Miejmy nadzieję, że się skończą już na roku 2025 i nie będziemy ich obserwować w przyszłym roku. Natomiast nie jesteśmy w stanie na to precyzyjnie odpowiedzieć, ponieważ my w naszej historii nie mierzyliśmy się z takim długim okresem spadków wolumenowych, […] nie mamy tu doświadczenia, które moglibyśmy wykorzystać do odpowiedzi na to pytanie” – wskazał.

Publikując wyniki po trzech kwartałach 2025 r. Grupa Śnieżka podała, że osiągnęła 634,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 2% r/r. Mimo słabszych przychodów poprawiły się zyski: EBITDA wzrosła o 3,7% r/r do 131,1 mln zł, a zysk netto o 7,8% r/r do 72,7 mln zł. Wartość sprzedaży krajowej w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku osiągnęła 466,8 mln zł, co oznacza wzrost o 0,5% r/r, stanowiąc 73,6% skonsolidowanych przychodów. Na rynku węgierskim przychody zmniejszyły się o 3,9% r/r, osiągając wartość 81,4 mln zł. Sprzedaż na rynku ukraińskim wyniosła 61,6 mln zł, co oznacza spadek o 4,5% r/r.

W samym III kwartale br. przychody Grupy Śnieżka wyniosły 254,4 mln zł (+3,8% r/r), EBITDA 64,7 mln zł (+9,3% r/r), a zysk netto 41,4 mln zł (+16% r/r). Obroty w Polsce w tym okresie sięgnęły 187,6 mln zł (+5% r/r), na Węgrzech 33,9 mln zł (+7,5% r/r), a w Ukrainie 22,2 mln zł (+2,7% r/r).

W pierwszych trzech kwartałach br. rynek farb dekoracyjnych w Polsce wartościowo i wolumenowo w ujęciu procentowym r/r odnotował jednocyfrowy spadek, co oznacza, że spółka osiągnęła wynik powyżej rynku – sprzedaż wzrosła o 0,5%, do 466,8 mln zł. Na Węgrzech rynek w ujęciu procentowym r/r rósł wartościowo i wolumenowo jednocyfrowo, podczas gdy wyniki spółki były słabsze od rynku – przychody spadły o 3,9%, do 81,4 mln zł. W Ukrainie rynek w ujęciu procentowym r/r rósł wartościowo przy jednocyfrowym spadku wolumenów, co przekłada się na wyniki zbliżone do rynku – sprzedaż spółki spadła o 4,5%, do 61,6 mln zł, wymieniła spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2024 r. miała 798,44 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews