Fidelta – chorwacka spółka zależna Selvity – otrzymała zlecenie o wartości 2,28 mln euro (ok. 10,57 mln zł) na identyfikację związku wiodącego, mogącego mieć zastosowanie w terapii astmy, w tym astmy ciężkiej, który będzie można poddać ocenie profilu bezpieczeństwa i dalej rozwijać w celu nominacji kandydata przedklinicznego, podała Selvita.

Fidelta, w swoich laboratoriach w Zagrzebiu, będzie świadczyć usługi z zakresu chemii medycznej, farmakologii in vitro i in vivo oraz DMPK. Zlecenie realizowane będzie w okresie kolejnych 12 miesięcy (do 31 grudnia 2022 r.), podano w komunikacie.

Zlecenie zostało przekazane na podstawie umowy ramowej zawartej w 1 października 2018 r. pomiędzy Fideltą a jedną z największych spółek farmaceutycznych w Europie.

Łączna wartość usług, które będą realizowane przez grupę kapitałową Selvita na rzecz klienta w 2022 r. wynosi obecnie 3,3 mln euro (15,31 mln zł), podano także.

„Biorąc pod uwagę wartość zlecenia oraz jego zakres, zarząd emitenta uznaje otrzymane zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów grupy kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze zintegrowanych projektów odkrywania leków” – czytamy w komunikacie.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Źródło: ISBnews