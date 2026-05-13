FilmBox z Grupy Kino Polska zaprezentuje 10 czerwca nową strategię marki, obejmującą zarówno kanały linearne, jak i serwis streamingowy, podało Kino Polska.

„FilmBox, jedna z wiodących marek w globalnym portfolio Grupy Kino Polska, 10 czerwca przejdzie znaczącą metamorfozę. Zaprezentowana zostanie nowa strategia marki, obejmująca zarówno kanały linearne, jak i serwis streamingowy. Rebranding FilmBoxa wprowadzi nowe pozycjonowanie poszczególnych produktów oraz nową strategię programową, a towarzyszyć temu będą nowe nazwy, logotypy i oprawa antenowa” – czytamy w komunikacie.

Rebranding FilmBoxa to strategiczny krok w rozwoju portfolio, który uspójnia strukturę kanałów i serwisu oraz akcentuje indywidualny i wyrazisty charakter każdego z nich. Nowa osłona portfolio obejmuje kanały: FILMBOX+ One (wcześniej jako Kino TV), FILMBOX+ Love & Crime, FILMBOX+ Hits, FILMBOX+ Emotion, FILMBOX+ Action, FILMBOX+ Comedy oraz FILMBOX+ Festival, zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach widzów i preferencjach programowych. Portfolio uzupełnia serwis streamingowy FILMBOX+ Stream, który również zyskał nową nazwę. Oferuje on bogatą bibliotekę treści, wraz z filmowymi kolekcjami, oraz kanały na żywo. Serwis będzie dostępny pod nową domeną filmboxplus.stream, wymieniono w materiale.

„FilmBox to nasz kluczowy międzynarodowy brand, który umacnia swoją pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów. Naszym strategicznym celem jest wejście w kolejny etap jego rozwoju – taki, w którym wyraźnie zdefiniowana i precyzyjnie dopasowana do każdego kanału oferta programowa łączy się z ich nowoczesnym charakterem” – powiedziała członkini zarządu i Chief Operating Officer Grupy Kino Polska Patrycja Gałązka-Struzik, cytowana w komunikacie.

Kanały dostępne będą, jak dotychczas, za pośrednictwem wiodących operatorów kablowych i satelitarnych w ponad czterdziestu krajach, w szczególności na rynkach Europy Środkowo-Wchodniej i Bałkanów, dodano także.

Grupa Kino Polska, będąca częścią SPI International, to jedna z wiodących grup medialnych w Polsce, z sukcesem działająca również na rynkach międzynarodowych. Grupa zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych, dystrybuowanych w naziemnej telewizji cyfrowej, w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. W portfolio Grupy znajdują się m.in. takie kanały telewizyjne, jak: Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Gametoon i kanały marki FilmBox.

