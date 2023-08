Firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 47,83 mld zł w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br., co oznacza wzrost o 14,9% r/r, podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL). Związek szacuje, że w skali całego roku finansowanie będzie większe o 16% i przekroczy 102 mld zł.

„W pojazdach osobowych przewidujemy dynamikę wzrostu na poziomie 30%, w pojazdach ciężkich prognozujemy 8,5-proc. wzrost. W maszynach i urządzeniach dynamika powinna być pozytywna i wynieść prawie 3%” – powiedział przewodniczący Rady ZPL Paweł Pach podczas konferencji prasowej.

Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec czerwca 2023 r. była na poziomie 196,3 mld zł wobec 172,7 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 13,7%.

Portfel aktywnych umów branży leasingowej dotyczących finansowana ruchomości był wyższy po I półroczu 2023 r. od salda kredytów udzielonych firmom przez banki (również w obszarze finansowania ruchomości): 192 mld zł dla leasingu vs 167,1 mld zł dla kredytów, podano.

„Zmienia się struktura klientów, którzy korzystają z leasingu – znowu wracamy do finansowania mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Teraz już ponad 70% naszego biznesu dedykujemy do tego, co jest motorem polskiej gospodarki” – powiedział Pach.

Udział pojazdów lekkich w strukturze finansowania branży leasingowej wynosił 46,9% w I poł 2023 r. Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t stanowiły 23,3% finansowania, zaś maszyny i inne urządzenia 25,2%. Pozostałe aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,3% udział w rynku, nieruchomości – 0,6%, wymienia ZPL.

„Trendy w poszczególnych grupach finansowanych aktywów potwierdzają bardzo dobrą dynamikę rozwoju rynku leasingu. Pojazdy lekkie czyli samochody osobowe oraz pojazdy dostawcze o DMC do 3,5 t zyskały w ciągu roku 26,5%, a pojazdy ciężarowe w analogicznym okresie zyskały 15,8%. W strukturze pojazdów ciężarowych 53% stanowiły ciągniki siodłowe, 23% przyczepy i naczepy, 19% pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, a jedynie 5%. autobusy. Grupą aktywów, która nieco straciła patrząc na jej dynamikę rozwoju są maszyny i urządzenia które straciły niemal 2%” – czytamy w komunikacie.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) zrzesza 31 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Źródło: ISBnews