Zarząd Finpulse S.A. został wzmocniony przez zespół dwóch doświadczonych menedżerów rynku zarządzania wierzytelnościami – Konrada Rosińskiego i Bartosza Kolka, związanych przez ostatnie lata z Grupą kapitałową Axfina Holding AG. Obaj posiadają ponad 15-letnie doświadczenie w branży oraz wieloletnią praktykę na stanowiskach zarządczych. Wzmocnienie Zarządu Finpulse S.A. to element strategii skalowania działalności i budowy silnej pozycji spółki na rynku.

Konrad Rosiński wcześniej związany był m.in. z Grupą Kapitałową DTP (obecnie PRA Group) czy Grupą kapitałową Vindix (obecnie Grupa Polsat). Bartosz Kolek przez wiele lat pełnił funkcje zarządcze w KRUK S.A., w tym jako dyrektor zarządzający w Kruk España.

– Rozwijamy Finpulse w sposób odpowiedzialny, konsekwentny i długofalowy, a rosnąca skala zarządzanych portfeli wymaga silnych kompetencji transakcyjnych oraz operacyjnych na poziomie Zarządu. Dołączenie Konrada Rosińskiego i Bartosza Kolka to kluczowy element rozwoju organizacji gotowej na dynamiczny wzrost i kolejne wyzwania – mówi Kamil Hajduk, prezes Zarządu Finpulse S.A. – Panowie współpracowali ze sobą przez wiele lat i stanowią zgrany, bardzo mocny kompetencyjnie zespół. Posiadają bogate doświadczenie menedżerskie oraz udział w kilku projektach zakończonych exitem, dzięki czemu dołączając do Zarządu Finpulse w sposób naturalny i mocno ustrukturyzowany przejmują procesy operacyjne w spółce. Na poziomie Zarządu analizujemy wiele możliwych scenariuszy rozwoju i skalowania, w tym potencjalny debiut giełdowy. Wzmocnienie zespołu zarządczego jest jednym z kroków przygotowujących spółkę do funkcjonowania w ramach strategicznej, długofalowej ekspansji rynkowej oraz w standardach rynku publicznego – dodaje prezes Kamil Hajduk.

Nowi członkowie Zarządu łączą doświadczenie w obszarze prawa i transakcji M&A z praktyką skalowania operacji, pozyskiwania finansowania zewnętrznego, pracy na danych oraz zarządzania strukturami w środowisku wymagającym wysokiej efektywności.

– Rynek wierzytelności w Polsce premiuje dziś organizacje, które potrafią sprawnie podejmować decyzje inwestycyjne i skutecznie zarządzać portfelami po ich zakupie. Naszym celem jest przełożenie rosnącej aktywności inwestycyjnej na powtarzalne, mierzalne wyniki – zaznacza Bartosz Kolek, członek Zarządu Finpulse S.A.

Bartosz Kolek posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu operacjami, rozwoju biznesu i transformacjach organizacyjnych w sektorze finansowym. Pełnił kluczowe funkcje zarządcze zarówno w Polsce i za granicą, odpowiadając za skalowanie działalności, budowę struktur operacyjnych, analitykę danych oraz projekty akwizycyjne.

– Finpulse w krótkim czasie zbudował obecność na rynku zarządzania wierzytelnościami. To moment, w którym równie ważne jak tempo działania staje się bezpieczeństwo transakcyjne, jakość decyzji i uporządkowane procesy korporacyjne. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by dalszy rozwój był nadal dynamiczny, ale przede wszystkim stabilny i dobrze zabezpieczony prawnie – podkreśla Konrad Rosiński, członek Zarządu Finpulse S.A.

Konrad Rosiński jest radcą prawnym oraz ekspertem w zakresie prawa korporacyjnego i transakcji M&A, z ponad 15-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. W swojej karierze współtworzył i zarządzał spółkami, które zostały przejęte przez inwestorów strategicznych, uczestnicząc w pełnych procesach – od przygotowania struktury sprzedaży i negocjacji po finalizację transakcji. Kierował również pracą rozbudowanych zespołów kancelarii prawnych. Posiada także doświadczenie we współpracy z organami nadzoru, wprowadzaniu spółek na rynek regulowany oraz doradztwie przy emisjach instrumentów dłużnych.

Wrocławska spółka Finpulse S.A. działa w branży zarządzania wierzytelnościami, inwestując w portfele wierzytelności oraz świadcząc usługi profesjonalnej obsługi i dochodzenia roszczeń. Spółka dostrzega szanse inwestycyjne nie tylko w klasycznych portfelach wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych, lecz także w segmencie wierzytelności korporacyjnych i bardziej złożonych projektów restrukturyzacyjnych.

– Łączymy kompetencje syndyka z praktyką rynku zarządzania wierzytelnościami, tworząc unikalny na polskim rynku model działania. Dzięki wieloletnim doświadczeniom zarządu oraz zespołu Finpulse wierzymy w sukces również w tym obszarze – podsumowuje Kamil Hajduk.

