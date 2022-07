FinTech Ventures rozpoczął przegląd opcji strategicznych, którego celem jest wybór najkorzystniejszej drogi rozwoju generującej długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy, podała spółka. Efektem przeglądu opcji strategicznych może być pozyskanie inwestora strategicznego lub branżowego, a także dywersyfikacja lub zmiana zakresu działalności spółki.

„Zarząd spółki przeanalizuje możliwości rozwoju w obszarach związanych zarówno z działalnością operacyjną, jak i finansową, a w szczególności zakres możliwości współpracy z potencjalnym inwestorem oraz możliwości przeprowadzenia transakcji akwizycji innego podmiotu lub połączenia z innym podmiotem” – czytamy w komunikacie.

Przegląd opcji strategicznych rozpoczął się – jak tłumaczy zarząd spółki – gdyż dysponować będzie ona zasobami finansowymi oraz organizacyjnymi do rozszerzenia działalności „w związku z faktem zbycia głównych aktywów spółki”.

Zarząd wskazuję, że działania spółki mają skupić się na realizacji transakcji wprowadzenia marek SPOKO.APP (dalej: PUG), oraz Payment and security solutions World Wide AB (dalej: PASS) do wehikułu typu SPAC („SPAC”) (ang. Special Purpose Aquisition Company) wprowadzonego do obrotu na rynku giełdowym Aquis w Londynie, Wielka Brytania.

FinTech Ventures 7 czerwca zawarł umowę sprzedaży udziałów w spółkach PU Group Ltd. z siedzibą w Londynie (Anglia), właściciela marki SPOKO.APP oraz Payment and security solutions World Wide AB z siedzibą w Stallbacken (Szwecja). Udziały te zostały wycenione na 37,9 mln zł płatne w nominalnej wartości akcji SPAC. Spółka zastrzega, że przychód może być większy w zależności od wyceny akcji SPAC na londyńskiej giełdzie.

„Aktualnie prowadzony jest proces wniesienia akcji do SPAC-a, który przebiega bez żadnych zakłóceń” – czytamy w komunikacie.

Spółka oczekuje też na rozliczenie transakcji sprzedaży 66,9% akcji spółki International Gaming Systems AB, zastrzega jednak „biegły rewident badający sprawozdanie za rok 2021 nie dostrzegł zagrożenia braku spłaty wskazanej wierzytelności”.

W obu transakcjach nabywcą była szwedzka spółka Global Direct Partners AB.

FinTech Ventures jest spółką notowaną na New Connect. Przedmiotem działalności spółki są alternatywne banki internetowe, kasy fiskalne oparte na rozwiązaniu chmurowym oraz koncepcja telewizyjnego show Bingolotto. W ubiegłym roku osiągnęła przychody w wysokości 1,7 mln zł.

Źródło: ISBnews