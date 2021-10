Bank Pekao obserwuje bardzo silne zainteresowanie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) nowym kredytowaniem bankowym, poinformował prezes Leszek Skiba.

„Widzimy bardzo silne ożywienie. To, co widzimy na przykład w segmencie SME, to mamy prawie 20-procentowy przyrost aktywów, czyli kredytów dla SME. To jest wynik niesamowity z punktu widzenia powrotu do dobrej koniunktury, finansowania przedsiębiorstw” – powiedział Skiba podczas panelu w czasie 22. Banking Forum & 18. Insurance Forum.

„Przedsiębiorstwa po wielu latach takiej ostrożności decydują się, by wrócić do banków po kredyt i to jest symbolem tego, że ten czas obecnie jest bardzo dobrym czasem, jeśli chodzi o decyzje inwestycyjne, o pewnego rodzaju sięgnięcie pułapu zdolności produkcyjnych” – zaznaczył prezes.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews