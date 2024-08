Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakończył przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w drugim naborze Kredytu ekologicznego FENG, podał bank. W ciągu trzech miesięcy naboru przedsiębiorcy sektora MŚP (mikro, mali i średni) oraz small mid-caps (do 499 pracowników) i mid-caps (do 3000 pracowników) złożyli 728 wniosków o dofinansowanie. Wartość planowanych inwestycji przekracza 3 mld zł, a wnioskowane wsparcie to ponad 1,5 mld zł.

„Termomodernizacja budynków służących działalności gospodarczej, wymiana dotychczasowych maszyn na nowe, bardziej energooszczędne odpowiedniki czy zakup instalacji OZE wraz z magazynem energii – to przykładowe inwestycje opisane we wnioskach o dofinansowanie złożonych do Banku Gospodarstwa Krajowego” – czytamy w komunikacie.

Największą aktywnością wykazali się przedsiębiorcy planujący inwestycje na terenie Wielkopolski, Małopolski i Śląska, gdzie zaplanowano realizację w sumie aż 234 projektów. Najaktywniejszą grupą przedsiębiorców są średnie przedsiębiorstwa, które chcą realizować 301 inwestycji.

„Każda z zaplanowanych inwestycji musi wykazać oszczędność zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 30% względem dotychczasowego zużycia przedsiębiorcy w modernizowanym obszarze. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje relacja pomiędzy oszczędnością energii pierwotnej a nakładami inwestycyjnymi” – wskazano dalej.

Bank zastrzegł, że z uwagi na liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie czas ich oceny i publikacji wyników oceny może zostać wydłużony względem terminu wskazanego w Regulaminie wyboru projektów.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews