Fitch Ratings nadał Cyfrowemu Polsatowi długoterminowy rating IDR na poziomie BB, z perspektywą stabilną, podała agencja.

„Rating jest ograniczony przez konkurencyjne otoczenie rynkowe, niekorzystne warunki makroekonomiczne oraz dodanie do profilu biznesowego grupy dwóch nowych segmentów – energii odnawialnej i nieruchomości – co skutkuje zwiększoną dźwignią finansową i zmieniającym się profilem ryzyka biznesowego w horyzoncie ratingu” – czytamy w komunikacie.

Mocną stroną ratingu jest silna pozycja rynkowa grupy w Polsce, z w pełni konwergentnym profilem telekomunikacyjnym i medialnym.

„Polsat wykazał się odpowiednim dostępem do kapitału, czego dowodem jest niedawne refinansowanie umowy kredytowej (senior facility agreement – SFA). Dostęp do kapitału ma kluczowe znaczenie dla dalszego finansowania intensywnych inwestycji w odnawialne źródła energii i nieruchomości, mimo że obecnie spodziewamy się, że w latach 2023-2026 część nakładów inwestycyjnych będzie finansowana z wewnętrznie generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (cash flow from operations – CFO)” – czytamy dalej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu (Grupy Polsat Plus) są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews