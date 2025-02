Fitch Ratings podniósł długoterminowy rating kredytowy (IDR) Santander Banku Polska do A- z BBB+ oraz rating wsparcia do a- z bbb+, podała agencja. Perspektywy długoterminowej oceny sytuacji są stabilne. Krajowy długoterminowy rating Santander BP również został podwyższony do AA+(pol) z AA(pol). Rating samodzielnej zdolności kredytowej banku (Viability Rating) pozostaje bez zmian na poziomie bbb.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa razem banku wyniosły 304,37 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews