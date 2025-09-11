Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła oceny ratingowe oraz stabilną perspektywę Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), podał bank. Wskazał, że agencja w swym raporcie poinformowała o ogólnie stabilnym finansowaniu i pozycji płynnościowej banku, umiarkowanych buforach kapitałowych, jak również wzmocnionej, ale niższej od konkurentów rentowności przy wyższym apetycie na ryzyko i słabszej jakości aktywów.
„Poniżej przedstawiono oceny ratingowe banku:
Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR): 'BB-’ perspektywa stabilna,
Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR): 'B’
Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating): 'BBB-(pol)’, perspektywa stabilna
Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating): 'F3(pol)’
Rating indywidualny (Viability Rating): 'BB-’,
Rating wsparcia rządowego (Government Support): 'B'” – czytamy w komunikacie.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22,7 mld zł na koniec 2024 r.
Źródło: ISBnews
