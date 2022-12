Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating dla Energi w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+, podała spółka. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Agencja podkreśla, że potwierdzenie ratingu odzwierciedla niezmieniony ogląd dotyczący powiązania kryteriów ratingowych spółek matek ze spółkami zależnymi, zgodnie z którym Fitch zrównuje rating Energi z ratingiem PKN Orlen.

„Spodziewamy się, że wpływ cen maksymalnych energii na zyskowność Energi zostanie częściowo ograniczony przez znaczący udział quasi-regulowanych wpływów z aktywów odnawialnych” – czytamy w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Źródło: ISBnews