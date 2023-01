Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi IDR Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała agencja.

„Potwierdzenie odzwierciedla profil działalności PGE jako największego polskiego zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego i duży udział regulowanych i quasi-regulowanych przychodów z rynku mocy i dystrybucji. Kluczowym ograniczeniem ratingu jest duży udział energii elektrycznej wytwarzanej z węgla brunatnego i kamiennego, co prowadzi do wysokiego śladu węglowego floty wytwórczej PGE i naraża spółkę na wysokie koszty emisji CO2” – czytamy w komunikacie.

„Przewidujemy, że znaczący plan capeksu zwiększy dźwignię netto PGE w latach 2023-2026, która jednak powinna utrzymać się na poziomie odpowiednim dla obecnego ratingu” – czytamy dalej.

PGE planuje zwiększyć moc odnawialnych źródeł energii o 6,5 GW do 2030 r. z ok. 1,2 GW na koniec 2021 r., inwestując w morską i lądową energetykę wiatrową oraz fotowoltaikę. Fitch przewiduje, że udział OZE w EBITDA wzrośnie do średnio 21% w latach 2022-2026 (wobec 10% w okresie 2019-2021), podano także w materiale.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews