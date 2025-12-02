Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla spółki Energa jako emitenta (IDR) na poziomie „BBB+” z perspektywą stabilną, podała spółka.

„Potwierdzenie to odzwierciedla zastosowanie przez Fitch w odniesieniu do spółki ratingowych kryteriów powiązań pomiędzy podmiotem dominującym i zależnym (Parent and Subsidiary Linkage Rating Criteria), zgodnie z którymi Agencja nadal zrównuje rating Energi z ratingiem jej akcjonariusza większościowego – Orlen SA” – czytamy w komunikacie.



„Fitch potwierdził także następujące ratingi dla spółki i jej zadłużenia:

– krajowy rating długoterminowy: „AA+(pol)”,

– długoterminowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej: „BBB+”,

– długoterminowy rating długu podporządkowanego Spółki: „BBB-„,

– krajowy rating długoterminowy niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu: „AA+(pol)”,

oraz długoterminowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji: BBB+” – podano dalej.

Agencja potwierdziła również ocenę samodzielnego profilu kredytowego spółki (standalone credit profile) na poziomie „bbb-„, m.in. ze względu na solidny profil biznesowy Grupy Energa skoncentrowany na przewidywalnej, regulowanej działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej, wskazano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Źródło: ISBnews