Agencja ratingowa Fitch Ratings podniosła Viability Rating (VR) BNP Paribas Bank Polska do poziomu „bbb” z „bbb-” i potwierdziła Long-Term Issuer Default Rating (LT IDR) na poziomie 'A+’ z perspektywą negatywną oraz Shareholder Support Rating (SSR) na poziomie 'a+’, podał bank.

„Podniesienie Viability Rating (VR) jest wynikiem istotnej i trwałej redukcji ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w CHF, które nie wpływa już negatywnie na ocenę profilu ryzyka i rentowności banku.

Poniżej pełna lista akcji ratingowych, zgodnie z komunikatem Fitch:

• Long-Term Issuer Default Rating (LT IDR) został potwierdzony na poziomie 'A+’ z perspektywą negatywną,

• Short-Term Issuer Default Rating (ST IDR) został potwierdzony na poziomie 'F1′,

• National Long-Term Rating (Natl LT) został potwierdzony na poziomie 'AAA(pol)’ z perspektywą stabilną,

• National Short-Term Rating (Natl ST) został potwierdzony na poziomie 'F1+(pol)’,

• Viability Rating (VR) został podniesiony do poziomu 'bbb’,

• Shareholder Support Rating (SSR) został potwierdzony na poziomie 'a+'” – czytamy w komunikacie.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews