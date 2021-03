Fitch Ratings umieścił ratingi mBanku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative – RWN), podał bank.

„Akcja ratingowa odzwierciedla pogląd Fitch, że ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych zwiększyło się od ostatniego przeglądu ratingów banku. W opinii agencji w najbliższych miesiącach może nastąpić materializacja ryzyka związanego z tym portfelem, mająca na tyle istotny wpływ na pozycję kapitałową banku, że uzasadni korektę ratingów” – czytamy w komunikacie.

Według Fitch, ratingi mBanku będą znajdowały się na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym do czasu, gdy agencja będzie mieć lepszą orientację co do poziomu potencjalnych strat, zaznaczono.

Bank podał także, że agencja obniżyła rating wsparcia (Support Rating-SR) dla mBanku z poziomu 3 do 5 i określiła minimalną ocenę wsparcia „No Floor”.

„Po wycofaniu w dniu 4 marca 2021 roku ratingów Fitch dla spółki dominującej mBanku – Commerzbanku AG, agencja przypisała rating wsparcia dla mBanku na podstawie wsparcia dostępnego ze strony państwa polskiego” – czytamy także.

Bank ma obecnie poniższe ratingi nadane przez Fitch Ratings:

Długoterminowy rating emitenta IDR: ‚BBB-‚ (Rating Watch Negative)

Krótkoterminowy rating emitenta IDR: ‚F3’ (Rating Watch Negative)

Długoterminowy rating krajowy: ‚A+(pol)’ (Rating Watch Negative)

Krótkoterminowy rating krajowy: ‚F1(pol)’ (Rating Watch Negative)

Viability Rating (indywidualny): ‚bbb-‚ (Rating Watch Negative)

Rating wsparcia (Support Rating): ‚5’

Minimalna ocena wsparcia (Support Rating Floor): ‚No Floor’

Rating długoterminowy dla długu niezabezpieczonego (Senior Unsecured Long Term Rating): ‚BBB-‚ (Rating Watch Negative)

Rating krótkoterminowy dla długu niezabezpieczonego (Senior Unsecured Short Term Rating): ‚F3’ (Rating Watch Negative), podsumowano.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

Źródło: ISBnews