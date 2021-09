Fitch Ratings potwierdziła rating długoterminowy (IDR) Banku Millennium na poziomie BBB- z perspektywą negatywną oraz viability rating (VR) na poziomie bbb-. Fitch usunął oba powyższe ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, podał bank. Ratingi znalazły się na tej liście 16 marca br.

„Usunięcie ratingów banku z listy obserwacyjnej odzwierciedla zmniejszenie się negatywnych ryzyk dotyczących tych ratingów w krótkim terminie. Wynika to, zdaniem Fitch, ze znacznego opóźnienia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych, które potencjalnie może mieć negatywne skutki dla banków posiadających takie portfele kredytowe. Jednocześnie, silniejsze niż oczekiwano ożywienie gospodarcze oraz słabszy od wcześniejszych przewidywań wpływ pandemii na jakość aktywów Banku wspierają zyskowność Banku. Czynniki te, zdaniem Fitch, nieco zwiększają zdolność Banku do absorpcji dodatkowych rezerw na walutowe kredyty hipoteczne” – czytamy w komunikacie.

Jednakże niepewność co do liczby kolejnych spraw sądowych i opóźnione orzeczenie Sądu Najwyższego oznacza, że nadal istnieje znaczne ryzyko pogorszenia sytuacji w perspektywie roku do dwóch lat i jest podstawą decyzji o utrzymaniu negatywnej perspektywy ratingów banku, podano także.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa banku razem wyniosły 97,77 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews