Agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating kredytowy (IDR) Alior Banku na poziomie BB+, podała agencja. Fitch utrzymał także długoterminowy rating krajowy banku na poziomie A-(pol). Jednocześnie agencja podniosła perspektywy ratingów na pozytywne ze stabilnych.

„W uzasadnieniu decyzji agencja podała, że zmiana perspektywy ratingowej banku ze 'stabilnej’ na 'pozytywną’ odzwierciedla ciągły postęp w równoważeniu struktury biznesowej banku oraz aktywne redukowanie problemów o charakterze historycznym, związanych z jakością portfela kredytowego, co skutkuje pozytywnymi zmianami w profilu ryzyka banku” – czytamy w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. Zadebiutował na GPW w grudniu 2012 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 93,3 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews