Obecnie siatka połączeń FlixBusa pozostaje zamrożona, ale trwają przygotowania do wznowienia oferty na przełomie kwietnia i maja, podała spółka. Obejmują one nie tylko reaktywację i rozwinięcie siatki połączeń, ale także przygotowanie floty czy wprowadzenie kolejnych usprawnień technologicznych mających zwiększyć komfort pasażerów.

W 2020 roku łącznie w ramach wszystkich tras FlixBus Polska zrealizował ponad 26 mln km, zużywając około 7,5 mln ton paliwa. Latem, w szczytowym sezonie ubiegłego roku, oferta FlixBusa obejmowała ponad 120 kierunków krajowych i 110 europejskich, m.in do krajów takich jak Niemcy, Francja, Czechy, Węgry, Włochy i Chorwacja. Ponadto, w tym czasie, polski oddział FlixBusa uruchomił także nowe połączenia na Litwę, Łotwę i do Estonii oraz nowe linie na Ukrainę, poinformowano.

„Pomimo ograniczonych możliwości kursowania, wpływy do budżetu państwa z działalności FlixBusa w Polsce z tytułu podatków, akcyzy, składek ZUS i US oraz dostępu do infrastruktury wyniosły w ubiegłym roku ponad 32 mln zł. Przy pełnej realizacji planu, który zakładaliśmy na rok 2020, byłoby to aż o 57 mln zł więcej. Liczymy, że w tym roku będziemy w stanie nie tylko przywrócić w pełni dawną ofertę, ale wciąż kontynuować jej dalszy rozwój. Pomóc nam w tym również może zniesienie limitu 50% miejsc w transporcie publicznym, który jak potwierdza to wiele badań – jest bezpieczny” – powiedział dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich Michał Leman, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. w ramach oferty FlixBusa i FlixTrain na całym świecie podróżowało około 30 mln pasażerów – prawie 50% mniej niż w 2019. Obecnie, w związku z kolejnym lockdownem, siatka FlixBusa jest w większości krajów ponownie zamrożona, natomiast już trwają przygotowania do większego restartu, również w Polsce, zaznaczono także.

Wiosną ubiegłego roku spółka FlixMobility zawiesiła prawie całą sieć z powodu sytuacji wokół COVID-19. Na większości rynków FlixBus wznowił działalność pod koniec maja 2020 r.

„Rok 2020 przyniósł nam wiele wyzwań i zmian związanych z kolejnymi falami pandemii czy lokalnymi restrykcjami, jak np. limitem 50% miejsc w Polsce. Jako firma technologiczna mieliśmy możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniający się popyt. W tym roku, poza wznowieniem siatki połączeń na całym świecie, wśród strategicznych celów FlixMobility nadal pozostaje prowadzenie działań dążących do osiągnięcia całkowitej neutralności klimatycznej do 2030 r. Spółka zamierza kontynuować inwestycje w zrównoważoną mobilność i promowanie podróżowania przyjaznego dla środowiska. W minionym roku 6,5% naszych pasażerów zdecydowało się na dobrowolną składkę za rekompensatę CO2, dzięki czemu zrekompensowana została emisja ponad 7 ton dwutlenku węgla. Pokazuje to, że nawet w obecnych czasach, troska o środowisko ma wysoki priorytet wśród podróżnych korzystających z usług FlixBusa” – podsumował założyciel FlixMobility André Schwämmlein.

FlixMobility to operator połączeń, oferujący nowoczesne opcje wygodnych, przystępnych cenowo i przyjaznych środowisku podróży za pośrednictwem autobusów FlixBus, pociągów FlixTrain, usługi FlixCharter, a od grudnia 2019 roku – również usługi carpoolingu FlixCar. Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu i innowacyjnej technologii, startup szybko stworzył największą europejską siatkę długodystansowych połączeń autobusowych, uruchomił pierwszy zielony dalekobieżny pociąg w 2018 oraz w pełni elektryczne autobusy w Niemczech, we Francji i USA.

Źródło: ISBnews