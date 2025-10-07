Do floty Orlen Petrobaltic dołączył bezzałogowy pojazd Drix H-8, który wesprze badania dna morza w trudno dostępnych miejscach, podał Orlen. Jego zastosowanie pozwoli monitorować stan platform i turbin wiatrowych, a także na bieżąco reagować na ewentualne zagrożenia, wzmacniając bezpieczeństwo infrastruktury Grupy Orlen na Bałtyku.

„Skala inwestycji Grupy Orlen na Morzu Bałtyckim jest bezprecedensowa. Budujemy pierwszą morską farmę wiatrową, równolegle prowadzimy działalność wydobywczą i świadczymy zaawansowane usługi dla offshore. Naturalną konsekwencją tych działań jest inwestowanie w najwyższej jakości sprzęt, który poprawi efektywność codziennej pracy. DriX H-8 to innowacyjne rozwiązanie, które otwiera nowy etap w wykorzystaniu autonomicznych technologii na Bałtyku, wpisując się w globalny trend cyfryzacji i automatyzacji sektora offshore. Dzięki swoim możliwościom pojazd odpowiada nie tylko na potrzeby rozwojowe Orlenu, ale także na rosnące wymagania regulacyjne. Jego zastosowanie wzmocni potencjał konkurencyjny Orlen Petrobaltic i pozwoli sprostać coraz bardziej wymagającym standardom technicznym i prawnym w sektorze offshore” – powiedział członek zarządu Orlenu ds. Upstream Wiesław Prugar, cytowany w komunikacie.

DriX H-8 będzie wykorzystywany do kluczowych zadań, takich jak monitoring stanu platform i turbin wiatrowych, a także precyzyjnego mapowania dna morskiego. Ponadto, dzięki wysokiej jakości zbieranych danych, pomoże spełnić wymagania tzw. rozporządzenia metanowego UE, które nakłada na firmy naftowe i gazowe obowiązek szybkiego reagowania na ewentualne wycieki metanu.

„To już drugi pojazd DriX dostarczony przez polską spółkę Thesta na rynek krajowy, jednak pierwszy przeznaczony do zastosowań pozawojskowych. Cieszymy się, że to właśnie z Orlen Petrobaltic otwieramy nowy rozdział we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla sektora offshore” – dodał prezes zarządu Thesta Michał Bytomski.

Orlen Petrobaltic uzyskał już zgodę od administracji morskiej – Urzędu Morskiego w Gdyni na realizację testów na wyznaczonym obszarze.

Pojazd jest wyposażony w najbardziej zaawansowane sensory, w tym zintegrowaną wielowiązkową echosondę (MBES) oraz profilograf dna (SBP). Jednostka DriX H-8 została wyprodukowana we Francji przez firmę Exail i dostarczona do Orlen Petrobaltic przez szczecińską spółkę Thesta, która specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach morskich. Obecnie DriX jest uznawany za najbardziej zaawansowany technologicznie pojazd typu USV dostępny na rynku.

Orlen Petrobaltic to jedyne przedsiębiorstwo w Polsce prowadzące poszukiwania i eksploatację złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego na polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews