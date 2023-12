Firma Oponiarska Dębica zawarła z firmą Goodyear dwie umowy, na mocy których udzieli jej pożyczek o łącznej wartości 305 mln zł, podała spółka. Pierwsza pożyczka o wartości 105 mln zł zostanie udzielona 8 grudnia br. z terminem spłaty 1 marca 2024 r., druga zaś na kwotę 200 mln zł zostanie udzielona 19 grudnia br. z terminem spłaty 19 grudnia 2024 r. Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku jest równe sumie WIBOR1Y + 0,45% marży.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews