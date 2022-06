Fabryki Mebli Forte oceniają, że reorganizacja spółki, polegająca na przejściu oddziału w Białymstoku na nowego pracodawcę (Specific sp. z o. o.) pozwoli zbilansować wydajności poszczególnych węzłów produkcyjnych i umożliwi podniesienie wydajności i efektywności produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych Forte o ok. 10%, co przełoży się na oszczędność kosztów w wysokości ok. 10 mln zł w skali roku w kolejnych latach, podała spółka.

„Oznacza to, że ok. 300 dotychczasowych pracowników oddziału już zostało lub zostanie w dniu 1 lipca br. przejętych przez nowego pracodawcę. Przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę nastąpiło w wyniku zawarcia umowy dotyczącej wynajmu części hali produkcyjnej i wybranych składników majątku Forte, tj. 5 maszyn, w celu prowadzenia działalności polegającej na produkcji mebli tapicerowanych. Reorganizacja obszaru produkcji w spółce, pozwoli na optymalne wykorzystanie parku maszynowego Forte poprzez relokalizację wybranych maszyn i urządzeń dotychczas wykorzystywanych w oddziale w Białymstoku do innych zakładów produkcyjnych spółki” – czytamy w komunikacie.

Forte planuje zaangażować się kapitałowo w Specific poprzez objęcie 50% udziałów w kapitale zakładowym. Szczegółowe warunki zaangażowania spółki są w trakcie uzgadniania, podano także.

„Zacieśnienie współpracy pomiędzy Forte a Specific sp. z o.o. pozwoli na dostosowanie oferty Forte do oczekiwań klientów poprzez możliwość oferowania także mebli tapicerowanych” – zakończono w informacji.

W marcu Forte podało, że ma zgodę rady nadzorczej na przeprowadzenie reorganizacji spółki, polegającej na przejściu oddziału w Białymstoku na nowego pracodawcę, tj. na Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Specific z siedzibą w Supraślu. Dodatkowo Forte planowało zaangażować się kapitałowo w podmiot, który powstanie w wyniku przekształcenia się PHU Specific w spółkę prawa handlowego.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2021 r. spółka miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews