Fortum zainwestowało w Polsce ponad 4 mld zł (1 mld euro) w ciągu 20 lat działalności w kraju, podała firma. Na tę kwotę składają się akwizycje, inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe. Fortum wybudowało m.in. dwie nowoczesne, wielopaliwowe elektrociepłownie i zapoczątkowało proces dekarbonizacji w polskim ciepłownictwie. Do roku 2027 planuje całkowite odejście od węgla.

Historia Fortum w Polsce rozpoczęła się w roku 2003 wraz z zakupem Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego (DZT) w Świebodzicach. Rok później firma nabyła system ciepłowniczy w Częstochowie i rozpoczęła przygotowania do budowy nowoczesnej elektrociepłowni. Oddano ją do użytku w 2010 roku. Była to pierwsza elektrociepłownia w Polsce zaprojektowana do współspalania węgla z biomasą, przypomniano.

W roku 2005 Fortum zostało właścicielem sieci ciepłowniczych we Wrocławiu i w Płocku i nieprzerwanie inwestuje w ich rozbudowę i modernizację. W roku 2011 do Fortum dołączyły zakłady EC Zabrze i ZEC Bytom, a już w 2015 roku ogłoszono decyzję o budowie nowej elektrociepłowni opalanej węglem oraz paliwem alternatywnym RDF (Refuse Derived Fuel) pozyskiwanym lokalnie. Oddano ją do użytku w 2018 roku i od tego czasu służy 70tysiącom gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu. Zastąpienie starych jednostek pozwoliło na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów ponad jedenastokrotnie, dwutlenku siarki ponad siedmiokrotnie, a tlenku azotu blisko trzykrotnie.

„Fortum to coś więcej niż przedsiębiorstwo energetyczne. Nie tylko wytwarzamy energię elektryczną i ciepło, ale przede wszystkim liczy się to w jaki sposób to robimy. Działamy w sposób przyjazny dla środowiska, ekologiczny, z myślą o lokalnych społecznościach, naszych dzieciach i wnukach. Chcemy zapewnić im lepsze warunki życia dzisiaj i zostawić czystszy świat. Pracuję w Fortum od 17 lat i jest to najlepszy czas w moim życiu zawodowym. Mam poczucie, że tu mogę w pełni działać w zgodzie z tym, co osobiście uważam za wartościowe. Tworzymy cudowny zespół i wspólnie robimy coś niezwykle ważnego” – powiedział prezes Fortum Power and Heat Polska – spółki odpowiedzialnej za produkcję i dystrybucję ciepła – Piotr Górnik, cytowany w komunikacie.

W 2016 roku Fortum nabyło Grupę Duon i tym samym zadebiutowało na rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu. W ciągu siedmiu lat firma stała się jednym z kluczowych graczy na tych rynkach, skutecznie konkurując z największymi podmiotami obecnymi tam od wielu lat. Dzięki Fortum każda firma, niezależnie od jej wielkości i zakresu wiedzy na temat mechanizmów rynku gazu i energii, może czerpać wymierne korzyści z zakupów giełdowych, podano także.

„W ciągu 20 lat działalności w Polsce Fortum wyznaczało kierunki transformacji w energetyce, a szczególnie w ciepłownictwie. Obecnie Fortum posiada dwie elektrociepłownie – w Częstochowie i Zabrzu oraz sieci ciepłownicze w trzech miastach – Wrocławiu, Częstochowie i Płocku. W ubiegłym roku Fortum ogłosiło plan dekarbonizacji swoich aktywów. Zamierza odejść od węgla do 2027 roku na rzecz źródeł odnawialnych i elektryfikacji systemów” – czytamy dalej.

Fortum specjalizuje się w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Oferuje również szeroki wachlarz specjalistycznych usług z obszaru energetyki klientom indywidualnym, instytucjom oraz producentom energii. Jest obecne głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji i Polsce.

Źródło: ISBnews