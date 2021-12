Fotowoltaika to źródło energii, na której decyduje się coraz więcej firm. Jak działa to rozwiązanie i jakie korzyści przynosi? Poznaj ofertę fotowoltaiki dla firm w Orange.

Promieniowanie słoneczne może być źródłem taniej i czystej energii elektrycznej. Do tego celu wykorzystywane są instalacje fotowoltaiczne. Najważniejszym elementem systemu są panele słoneczne zbudowane z fotoogniw. Światło słoneczne, które pada na ich powierzchnię, zostaje przekonwertowane na energię elektryczną. W ten sposób pozyskiwany jest prąd zmienny, który następnie za pomocą falownika przekształcany jest w prąd stały.

Fotowoltaika dla biznesu – dlaczego warto?

Energia elektryczna uzyskana z promieni słonecznych może być wykorzystana do zasilania maszyn, ogrzewania wody, oświetlania terenu. Fotowoltaika pozwala firmie w dużym stopniu stać się niezależną od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej. Jest to bardzo istotne – zwłaszcza w sytuacji, gdy ceny surowców i prądu stale wzrastają.

Działanie fotowoltaiki nie generuje hałasu i zanieczyszczeń. Poprawnie zainstalowane panele działają bez konieczności nadzorowania przez użytkownika. Wbrew pozorom fotowoltaika może być efektywnym źródłem energii przez cały rok. Nadwyżka prądu wyprodukowana w czasie słonecznych dni może być przekazywana do sieci publicznej – istnieje możliwość odebrania tej energii, gdy nasłonecznienie nie jest wystarczające.

Fotowoltaika dla firm – Smart Energy

Orange przygotowało kompleksowe rozwiązanie dla firm, które chciałby rozpocząć korzystanie z fotowoltaiki. Smart Energy to usługa dla biznesu, które obejmuje dostarczenie i montaż całej instalacji fotowoltaicznej oraz późniejsze zarządzanie energią. Możesz liczyć na wsparcie na każdym etapie – od uzyskania potrzebnych zezwoleń przez uruchomienie systemu po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Systemy Smart Energy dostarczane przez Orange są dopasowywane do potrzeb i możliwości konkretnej firmy. Możesz liczyć na indywidualne konsultacje, które pozwolą stworzyć optymalne rozwiązanie. Możesz także wybrać dogodną formę finansowania inwestycji – m.in. leasing lub raty.

Smart Energy od Orange to wymierne korzyści dla biznesu. Standardowa instalacja 50kWP jest w stanie wyprodukować w ciągu roku 50 MWh energii elektrycznej, co przekłada się na oszczędność w wysokości od 22 do 30 tysięcy zł. Szacunkowy czas pracy fotowoltaiki to 30 lat – kwota zaoszczędzona w tym czasie może wynieść nawet od 600 do 800 tysięcy zł. Energy Controller od Orange umożliwia bieżące monitorowanie pracy fotowoltaiki – dzięki temu dokładnie wiesz, ile energii wyprodukowały panele słonecznej.

Dzięki fotowoltaice w Orange Twoja firma będzie mogła korzystać z czystej i taniej energii elektrycznej.

Artykuł sponsorowany