Frederik Lesire objął stanowisko country director BPI Real Estate Poland, aby zapewnić ciągłość działań i wspierać rozwój kolejnego etapu działalności spółki. W najbliższej przyszłości, oprócz realizacji bieżących inwestycji, BPI Real Estate Poland skoncentruje się w szczególności na pozyskiwaniu nowych możliwości rozwoju w zakresie nieruchomości mieszkaniowych, podała spółka.

„Frederik Lesire będzie kierował dalszą ekspansją BPI Real Estate Poland, koncentrując się na intensyfikacji działań akwizycyjnych, w szczególności w zakresie przyszłych projektów mieszkaniowych o podwyższonym standardzie oraz w segmencie premium w następujących kluczowych polskich miastach: Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu” – czytamy w komunikacie.

Lesire wnosi do BPI Real Estate Poland bogate doświadczenie zdobyte w ostatnich latach w organizacji w Belgii. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości i budownictwa, obejmującym głównie rynki Belgii, Polski i Węgier. W lutym 2026 r. został mianowany country director BPI Real Estate Poland, odpowiedzialnym za ogólne zarządzanie działalnością spółki w Polsce, wdrażanie przyjętej strategii biznesowej oraz nadzorowanie rozwoju portfela projektów mieszkaniowych. Lesire powraca do Polski po przerwie – wcześniej, w latach 2013-2016, współtworzył struktury operacyjne BPI w Polsce, odpowiadając za rozwój portfela projektów mieszkaniowych.

„Cieszę się, że mogę podjąć to nowe wyzwanie i powrócić do Polski. Korzystając z międzynarodowego i zróżnicowanego doświadczenia w branży nieruchomości, chcę kontynuować rozwój BPI Real Estate Poland, koncentrując się na długoterminowej wartości dodanej naszych inwestycji. Kluczową rolę w tym zakresie nadal odgrywa innowacyjne i wielowymiarowe podejście oraz umiejętność łączenia rozwiązań architektonicznych z finansowymi, prawnymi i handlowymi. Aby to osiągnąć, będziemy musieli nadal dzielić się wiedzą specjalistyczną w ramach naszego profesjonalnego zespołu, a także z innymi interesariuszami, aby zbudować strategiczne podstawy dalszego wzrostu i systematycznego rozwoju portfela firmy” – powiedział Lesire, cytowany w materiale.

BPI Real Estate Poland to deweloper mieszkaniowy obecny na polskim rynku od 2009 roku, należy do belgijskiej wielobranżowej grupy CFE.

Źródło: ISBnews