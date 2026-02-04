Frigo Logistics zwiększyła wolumeny w 2025 r. zarówno w przewozach krajowych, jak i w transporcie kolejowym, morskim i lotniczym – spółka przewiozła ponad 1 mln palet w ub.r., co oznacza wzrost o ponad 13% r/r, a liczba wydanych kartonów osiągnęła poziom blisko 54,5 mln, czyli o 16% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Łącznie we wszystkich gałęziach transportu kołowego zrealizowano ponad 2,5 mln dodatkowych kilometrów względem roku 2024.

Wzrost wolumenów odnotowano dzięki konsekwentnemu rozwojowi w obszarach operacyjnych, inwestycjach infrastrukturalnych oraz umacnianiu kluczowych partnerstw handlowych, podano.

„Rok 2025 potwierdził, że obrana strategia przynosi efekty. Rozwijamy się równolegle w kilku obszarach: inwestujemy w infrastrukturę, technologię i kompetencje, a jednocześnie realnie zwiększamy skalę operacji dzięki zaufaniu naszych klientów. Umocniliśmy kluczowe współprace, co jest najlepszym dowodem na to, że rynek widzi w nas stabilnego i wiarygodnego partnera” – powiedział prezes Frigo Logistics Kris Verbruggen, cytowany w komunikacie.

„Logistyka produktów w kontrolowanej temperaturze jest bardzo specjalistyczną usługą, która wymaga ciągłego rozwoju. Rok 2025 był dla nas rokiem inwestycji – we flotę, magazyny i cyfryzację, abyśmy mogli budować przewagę operacyjną i biznesową w nadchodzących latach. W 2026 roku będziemy kontynuować projekt realizowany z NCBR oraz rozwijać kluczowe inicjatywy biznesowe, aby utrzymać tempo rozwoju” – dodał.

W zakresie współpracy handlowej operator rozszerzył obsługę sieci Stokrotka o centrum dystrybucyjne w Nowym Dworze Mazowieckim. Jednocześnie firma pozyskała nowych klientów i odbiorców zainteresowanych kompleksowymi usługami logistycznymi w kontrolowanej temperaturze, podano także.

Spółka podała, że w 2025 r. rozpoczęto, na pełną skalę, operacje magazynowe z nowego centrum dystrybucyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim.

„Kompleks obejmuje nowoczesną część dystrybucyjną z miejscami na 5000 palet oraz 11-dokową strefę ekspedycji. Kluczowym elementem obiektu jest w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania (high-bay) oferujący 15 000 miejsc paletowych. Magazyn high-bay składa się z 12 poziomów składowania i podzielony jest na 6 korytarzy z regałami podwójnej głębokości, co znacząco zwiększa efektywność operacji logistycznych i umożliwia szybkie i sprawne zarządzanie zapasami” – czytamy dalej w materiale.

„W Radomsku rozpoczęto rozbudowę centrum dystrybucyjnego o dodatkowe 4800 m2 i około 16 000 miejsc paletowych, wykorzystując regały wysokiego składowania o siedmiu poziomach. W sąsiedztwie kompleksu firma zakupiła także działkę o powierzchni 63 875 m2. Grunty zostaną przeznaczone pod dalsze inwestycje” – podano.

W ubiegłym roku Frigo Logistics zakupiło trzynaście ciągników Volvo FH 460, cztery podwozia Volvo FL oraz pięć pojazdów MAN TGM. Wzmocnienie floty stanowiło odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów oraz zwiększające się wolumeny przewozowe, podkreślono.

Ponadto, w 2025 roku firma rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu FENG Ścieżka SMART. Projekt obejmuje prace nad technologią autonomicznej depaletyzacji w warunkach mroźniczych, przy temperaturze -22°C i wilgotności na poziomie 85%. Obejmuje również moduły z obszaru badań i rozwoju, cyfryzacji oraz zazielenienia, w tym instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy blisko 400 kWp.

Frigo Logistics to operator logistyczny dla produktów spożywczych wymagających kontrolowanej temperatury. Firma specjalizuje się w dystrybucji, transporcie i magazynowaniu produktów mrożonych, a także w kategorii dry, fresh oraz płynnej dla produktów spożywczych. Firma świadczy międzynarodowe usługi frachtu morskiego, lotniczego i kolejowego. Frigo Logistics od 2004 roku stanowi część Nichirei Logistics Group Inc. Koncern Nichirei zajmuje pierwsze miejsce na rynku japońskim i piąte na świecie wśród firm specjalizujących się w usługach transportowych dla branży spożywczej.

Źródło: ISBnews