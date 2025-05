Grupa Eurocash ocenia, że Frisco osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 1 mld zł na przełomie 2026/2027, ale rentowność osiągnie znacznie wcześniej, czyli w następnym roku, poinformował ISBnews prezes Eurocash Paweł Surówka.

„Jeśli chodzi o Frisco, to zależy nam na tym, żeby doprowadzić do rentowności tę spółkę i to jest pierwszy kamień milowy. Przychodów Frisco w wysokości 1 mld zł spodziewamy się raczej na przełomie 2026/2027, ale rentowność powinna zostać osiągnięta wcześniej” – powiedział Surówka w rozmowie z ISBnews.

„W tej chwili widzimy, że dzięki dyscyplinie kosztowej, którą wprowadziliśmy we Frisco, już w następnym roku powinni być ono rentowne, a pułap 1 mld zł przychodów prawdopodobnie powinien zostać przełamany pod koniec następnego lub na początku kolejnego roku – dodał.

W całym 2024 r. sprzedaż Frisco wzrosła o 23% do 533 mln zł.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews