Grupa Eurocash zakłada, że projekt Frisco osiągnie dodatnią rentowność w skali roku w 2026 roku, poinformował ISBnews prezes Eurocash Paweł Surówka. Grupa chce też utrzymać tempo wzrostu przychodów na poziomie 25%.

„Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej utrzymujemy tempo wzrostu na poziomie 25% i naszym celem jest kontynuacja tego trendu w celu osiągnięcia pełnej rentowności Frisco. W tym roku prawdopodobnie jest jeszcze za wcześnie, aby Frisco było na plusie, ale liczymy, że w następnym będzie to możliwe” – powiedział Surówka w wywiadzie dla ISBnews.

Prezes zaznaczył, że Frisco rządzi się nieco innymi prawami niż inne projekty z Grupy Eurocash, bo działa na rynku online.

„Frisco operuje na trochę innym rynku, rynku e-grocery, gdzie strukturalnie jest inna mechanika. Kluczową kwestią jest to, na ile konsumenci są gotowi przełączać się na formę zamawiania zakupów do domu przez internet. Większość obserwatorów rynku spodziewa się, że ta penetracja rynku żywnościowego online w Polsce – obecnie kształtuje się on w okolicach 1-2% – w ciągu następnych kilku lat wzrośnie dwu-trzykrotnie i osiągnie ok. 4-6%. To strukturalny trend, niezależny od konsumpcji czy pogody, z którego Frisco czerpie korzyści” – stwierdził prezes.

„Drugi element to po prostu kwestia podaży i Frisco w Warszawie było w stanie tę podaż bardzo mocno rozwinąć poprzez to, że poczyniliśmy bardzo dużą inwestycję w nasz drugi magazyn zautomatyzowany. Widzimy, że dzięki skutecznej akwizycji w Warszawie magazyn się napełnia, a ponieważ chcemy przyspieszyć to zapełnienie to dodatkowo Frisco uruchomiło w tym miesiącu kompleksową obsługę dla mieszkańców Łodzi, która jest obsługiwana przez ten drugi magazyn w Warszawie. Ta sytuacja umożliwia nam znacznie sprawniejsze uzupełnianie zasobów magazynowych. Prowadzimy analizy w kolejnych miastach i zakładamy, że najpóźniej na etapie opracowania strategii będziemy mogli przedstawić dalsze plany dla Frisco” – dodał.

Grupa podała wcześniej, że po raz pierwszy w historii segment projektów wzrostowych (Frisco, Duży Ben) osiągnął dodatni wynik EBITDA w II kw. (2 mln zł wobec -5 mln zł r/r), co odzwierciedla skuteczne działania na rzecz poprawy rentowności obu spółek.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews