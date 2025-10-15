Fundacja Orlen uruchomiła nowy program grantowy „Orlen. Think Energy”, który ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju środowiska analitycznego, zdolnego do reagowania na strategiczne wyzwania kraju, podał Orlen. O granty, których łączna pula wynosi 6 mln zł, będą mogły ubiegać się think tanki, instytuty badawcze, uczelnie oraz organizacje pozarządowe z całej Polski. Środki wesprą projekty badawczo-analityczne w czterech kluczowych obszarach. Nabór wniosków rozpoczął się 15 października i potrwa 12 miesięcy.

„W świecie, w którym dezinformacja rozprzestrzenia się szybciej niż fakty, a debata publiczna coraz częściej zamiast na analizie opiera się na emocjach, kluczowa staje się odpowiedzialność za jakość dyskursu. W tym kontekście niezmiennie bardzo ważny jest głos ekspertów i ich aktywny udział w kształtowaniu opinii. Dostrzegamy te wyzwania, dlatego inwestujemy w wiedzę i technologie, które służą społeczeństwu. Program 'Orlen. Think Energy’ to nasza odpowiedź na potrzebę budowania odporności kraju opartej na faktach i odpowiedzialnych decyzjach” – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

W Polsce przypadają niespełna dwa (1,6) think tanki na milion mieszkańców – to jeden z najniższych wskaźników w Europie. Dla porównania w Szwecji jest ich dziewięć. Jak pokazują badania, polskie ośrodki analityczne zmagają się z brakiem stabilnego finansowania, co ogranicza ich zdolność do działania i wpływu na kształt debaty publicznej. Tymczasem 84% Polaków zetknęło się z fałszywymi informacjami, a 90% z nich uznało przynajmniej jedną z nich za prawdziwą, wskazano w materiale.

Program „Orlen. Think Energy” to odpowiedź na te wyzwania. Fundacja Orlen przeznaczy 6 mln zł na wsparcie projektów badawczo-analitycznych w czterech kluczowych obszarach: transformacja energetyczna i zielona gospodarka – ze szczególnym uwzględnieniem innowacji systemowych, dekarbonizacji przemysłu i odporności gospodarczej, sprawiedliwa transformacja społeczna, w tym przeciwdziałanie wykluczeniom i rozwój kompetencji przyszłości, inicjatywy z zakresu odporności na zmiany klimatyczne i kryzysy, takie jak adaptacja do skutków zmian klimatu i analiza wpływu wojen hybrydowych, a także bezpieczeństwo informacyjne i jakość debaty publicznej, a w tym m.in. badania nad mechanizmami dezinformacji i rozwój narzędzi do jej ograniczania, wymieniono.

„W debacie publicznej zbyt często mówimy o 'transformacji’, jakby była ona jednorazowym procesem. Tymczasem rezyliencja, czyli zdolność do adaptacji, uczenia się i reagowania na zmiany, powinna być nowym paradygmatem myślenia o rozwoju. Program 'Think Energy’ nie tylko wspiera innowacje, ale buduje fundamenty odporności: społecznej, gospodarczej i informacyjnej” – dodała prezes Fundacji Orlen Katarzyna Harpak.

Warunkiem udziału w programie jest doświadczenie w realizacji projektów analitycznych. Granty mogą wynosić do 600 tys. zł, a projekty będą realizowane przez maksymalnie 12 miesięcy.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

