Polska grupa inwestycyjna RKKVC wzięła strategiczny udział w zamknięciu rundy seed amerykańskiej spółki Union Technologies na 50 mln USD, podał RKKVC.

Union Technologies powstało z inicjatywy grupy Amerykanów, byłych operatorów sił specjalnych U.S. Navy SEALS i jest określana jako „The Manufacturing Prime”. Wspólnie z byłymi inżynierami Tesli, General Dynamics i Anduril, zespół Union stworzył produkcję pocisków opartą na autonomicznych robotach. Pierwszym priorytetem jest produkcja amunicji (amunicja kalibrów: 155 mm – 107, wariant 795 oraz 120 mm) – przywrócenie zdolności USA do błyskawicznego zwiększania mocy produkcyjnych i zapewnienia niezależnych łańcuchów dostaw, podkreślono.

„Union to odpowiedź na kryzys zaufania do zdolności przemysłowych Zachodu. Wierzymy, że przyszłość bezpieczeństwa narodowego leży w integracji najnowszych osiągnięć inżynierii, sztucznej inteligencji i odporności łańcuchów dostaw. Jako inwestor wywodzący się z Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zagrożenia są bardziej namacalne, widzimy strategiczną konieczność wzmacniania transatlantyckich zdolności produkcyjnych. Union może być kluczowym ogniwem tej nowej architektury bezpieczeństwa. Polska i region mogą nie tylko być odbiorcami bezpieczeństwa – ale jego aktywnymi współtwórcami. Pracujemy z założycielami Union by w niedalekiej przyszłości również zwiększyć możliwości obronne rodzimego regionu” – powiedział założyciel RKKVC Mateusz Bodio, cytowany w komunikacie.

Union ogłosił zamknięcie nadsubskrybowanej rundy seed na kwotę 50 mln USD, prowadzonej przez Bravo Victor Venture Capital (BVVC) – amerykański fundusz VC koncentrujący się na bezpieczeństwie narodowym, powiązany z operacjami specjalnymi i środowiskami wywiadowczymi. Kluczowym współprowadzącym rundy i pierwszym klientem została amerykańska firma Regulus – podmiot z sektora obronnego, specjalizujący się w zabezpieczaniu globalnych łańcuchów dostaw i logistyki. Union pozyskał już kontrakty z firmami prywatnymi oraz ministerstwami obrony niektórych krajów, wskazano w materiale.

Dodatkowo, w rundzie wzięła udział szeroka koalicja inwestorów – w tym Silent Ventures, Decisive Point, Uniwersytet Vanderbilt, IronGate oraz RKKVC.

„Ameryka nie może pozwolić sobie na równą walkę. Musimy znów kuć stal w USA. Przyszłość należy do patriotycznych inżynierów, budowniczych i przedsiębiorców. Bezpieczeństwo zapewni produkcja, a nie puste deklaracje. Union pokaże drogę. Ponadto wierzymy, że Polska będzie naszą bramą do rozwoju fabryk w Europie” – dodał współzałożyciel i przewodniczący Union, a zarazem partner zarządzający BVVC Joe Musselman.

Union Technologies to firma reindustrializująca amerykańską bazę produkcyjną w obszarze obronności, wdrażając nowoczesny model Factories-as-a-Stockpile. Integrując robotykę, oprogramowanie i inżynierię ciągłego doskonalenia, Union buduje odporne i suwerenne systemy produkcji na skalę przemysłową. Siedziba firmy znajduje się w Dallas w Teksasie.

RKKVC to polska prywatna grupa inwestycyjna, inwestującą w spółki technologiczne w Europie i Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem firm SaaS i dual-use.

Źródło: ISBnews