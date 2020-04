Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz operująca w sektorze kosmicznym spółka Astronika podpisały umowę na realizację projektu w ramach realizowanego z Funduszy Europejskich konkursu Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne. Wartość projektu to 10 mln zł, z czego 75% dofinansowania pochodzi z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR).

Projekt zakłada przygotowanie Astro-Modułów – gotowej gamy rozwiązań do satelitów, które inżynierowie będą mogli wykorzystać w projektowanych przez siebie konstrukcjach.

„Technologie kosmiczne to awangarda innowacji. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Astronika będzie mogła rozwinąć skrzydła i realizować projekty, wpisujące się w trend New Spacea” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

„Udzielamy różnorodnej pomocy firmom dotkniętym przez działanie koronawirusa, ale mam nadzieję, że kolejne przedsiębiorstwa będą sięgać po granty w trwających konkursach Szybkiej Ścieżki. Fundusze Europejskie otwierają furtkę polskim firmom w podboju sektora kosmicznego” – dodała.

Budowanie satelitów jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Projektowane przez spółkę Astro-Moduły mają pozwolić na szybkie dostarczenie do klienta niezawodnego rozwiązania, które w danej klasie satelitów (w tym przypadku do 500 kg) może być łatwe do zaadaptowania do szczególnych wymagań misji, wskazano.

Źródło: ISBnews