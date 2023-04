Ryvu Therapeutics otrzymało od spółki Galapagos NV jednostronne oświadczenie o rozwiązaniu umowy współpracy badawczo-rozwojowej, której przedmiotem było odkrywanie oraz rozwój innowacyjnych związków małocząsteczkowych o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym w chorobach zapalnych, w oparciu o nowy cel białkowy zidentyfikowany przez spółkę oraz opracowaną platformę badawczą Ryvu, podało Ryvu. Po analizie pakietu danych otrzymanego od Galapagos zarząd rozważy możliwości wykorzystania własności intelektualnej w projektach Ryvu lub jej ponownej komercjalizacji.

„W ramach tej współpracy spółka odpowiadała za wczesne etapy odkrywania leku, zaś po skorzystaniu z opcji do uzyskania wyłącznej globalnej licencji, której przedmiotem były wszelkie prawa własności intelektualnej, które spółka wytworzyła w ramach dotychczasowych badań nad celem białkowym oraz te, które zostaną wytworzone w ramach umowy […] Galapagos kontynuował badania i rozwój programu o potencjale terapeutycznym w obszarze chorób zapalnych w oparciu o cząsteczki odkryte i rozwinięte przez Ryvu” – przypomniano w komunikacie.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Galapagos wypowiedzenie umowy jest konsekwencją aktualizacji strategii Galapagos, dodano.

W związku z rozwiązaniem umowy, po zakończeniu okresu wypowiedzenia, udzielona licencja wygaśnie, zaś Ryvu uzyska pełnię praw własności intelektualnych do wszystkich cząsteczek oraz związanego z nimi know-how przekazanego do Galapagos na podstawie umowy oraz wytworzonego w ramach umowy przed skorzystaniem przez Galapagos z opcji. Ryvu jest również uprawnione do uzyskania wyłącznej odpłatnej licencji do praw własności intelektualnej wygenerowanych przez Galapagos po wykonaniu opcji w celu dalszego rozwoju programu, podano także.

Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty żadnego wynagrodzenia ani do zwrotu żadnych kwot, podkreślono.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews