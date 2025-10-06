Poprosiliśmy Ryszarda Szczepaniaka – Prezesa Zarządu Galvo S.A., czyli firmy galwanicznej typu hightech z rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wskazanie konkurencyjności rynkowej spółki Galvo i przybliżenie jej aktualnych perspektyw w segmencie usług dla przemysłu.

„Funkcjonujemy w globalnym łańcuchu współzależności gospodarczych, a wpływ na nasze przedsiębiorstwo ma nie tylko cena srebra, kurs dolara i szerzej notowania złotówki w relacji do głównych walut, ale również cena kapitału, o czym rzadko się mówi. Trudno jest zbudować silną gospodarkę jedynie na samych usługach, zdecydowanie warto coś dodatkowo wytwarzać, coś produkować. Globalne rynki wciąż się rozwijają, wciąż się uczą i wciąż szukają własnych przewag konkurencyjnych. W Galvo nie tylko podpatrujemy trendy rynkowe. Staramy się je wręcz wyprzedzać, a nasza spółka jest dobrym przykładem transformacji, która miała miejsce w polskiej gospodarce na przestrzeni ostatnich dekad” – komentuje Ryszard Szczepaniak, Prezes Zarządu Galvo S.A.

„Piętnaście lat temu, w wyniku debiutu giełdowego, pozyskaliśmy kapitał rozwojowy, który umożliwił nam zakup nowej linii galwanicznej i zdobycie odpowiednich technologii w zakresie obróbki metali. W kolejnych latach regularnie inwestowaliśmy m.in. w pozostałe linie produkcyjne, rozwój technologii, urządzenia, majątek przedsiębiorstwa, ale także szukaliśmy optymalizacji procesowych w funkcjonowaniu naszej organizacji. Niezmiennie dążymy do wysokiej specjalizacji inżynierskiej, pamiętając jednak o koniecznej dywersyfikacji przychodowej. Jesteśmy firmą usługową, co sprawia że im większą osiągniemy różnorodność bazy klientów i realizowanych zamówień, tym większe mamy szanse na dobre i stabilne funkcjonowanie w dłuższej perspektywie czasu. Wdrożyliśmy konkretne rozwiązania cyfrowe w przestrzeni produkcyjnej, co powoduje że proces ten jest bardziej uniwersalny i lepiej rozumiany przez naszych pracowników. To ważny aspekt, ponieważ zapewnia lepsze bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstwa i realizowania zleceń na rzecz klientów. Wpływa także na niezależność wiedzy i trwałość struktury pracowniczej, ponieważ na rynek wchodzą nowe pokolenia inżynierów i należy zapewnić nieprzerwany dostęp do wiedzy i stosowanej technologii. To jeden z kluczowych elementów, na którym budujemy fundament Galvo i zabezpieczamy ciągłość naszej pracy” – wskazuje na konkurencyjność rynkową Galvo S.A.

„Od początku roku dostrzegamy większą ilość pracy, ale także rosnącą efektywność procesową i wydajność. Dodatkowo lepiej panujemy nad czynnikami kosztowymi, czyli jako firma podążamy w dobrym kierunku. Nie możemy jednak przewidzieć jak zachowa się nasza gospodarka – to jest ten element niepewności, na który nie mamy wpływu. W chwili obecnej zwiększamy produkcję, równolegle poprawiamy jakość świadczonych usług i jakość procesów wewnętrznych. Pod względem organizacyjnym Galvo funkcjonuje bardzo dobrze, potrzebujemy jedynie odpowiedniej koniunktury rynkowej, inwestycji w gospodarkę i dalszego wzrostu gospodarczego, ale także sprzyjających relacji międzynarodowych” – przybliża aktualne perspektywy rynkowe Prezes Ryszard Szczepaniak.

Źródło: Społka