Jak poinformowała spółka galwaniczna z rynku giełdowego NewConnect, na podstawie co miesiąc publikowanych raportów sprzedażowych, w pierwszym kwartale 2025 roku narastająco przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4.643,4 tys. zł wobec 4.180,2 tys. zł w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 11,1% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie zauważalna jest poprawa sprzedażowa nie tylko względem ubiegłego roku, ale również w każdym kolejnym miesiącu pierwszego kwartału 2025 roku.

Miesięczne wyniki sprzedażowe

„Przychody netto ze sprzedaży w styczniu 2025 roku osiągnęły poziom 1.260,5 tys. zł, podczas gdy w styczniu 2024 roku wyniosły 1.247,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,1% r/r” – podano dane sprzedażowe za styczeń.

„Przychody netto ze sprzedaży w lutym 2025 roku osiągnęły poziom 1.628,1 tys. zł, podczas gdy w lutym 2024 roku wyniosły 1.504,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 8,2% r/r” – dodano luty.

„Przychody netto ze sprzedaży w marcu 2025 roku osiągnęły poziom 1.754,8 tys. zł, podczas gdy w marcu 2024 roku wyniosły 1.428,5 tys. zł, co oznacza wzrost o 22,8% względem r/r” – uzupełniono o marzec.

Komentarz sprzedażowy Zarządu Galvo S.A.

„Poziom sprzedaży w styczniu był podobny jak w grudniu i listopadzie ubiegłego roku. Niska sprzedaż wynika ze stosunkowo małej liczby dni roboczych oraz urlopów w okresie między świątecznym tj. na początku roku. Poziom sprzedaży w lutym był zdecydowanie większy niż w styczniu. Za wcześnie, aby można było określić czy jest to trwała poprawa przychodów, jednak zleceń od kontrahentów jest zauważalnie więcej. Poziom sprzedaży w marcu był zdecydowanie większy niż w lutym. Jest to kolejny miesiąc z zauważalnym wzrostem sprzedaży” – komentuje sprzedaż w pierwszym kwartale 2025 roku Zarząd Galvo S.A.

Uwarunkowania rynkowe

„Perspektywy koniunktury na rynku galwanicznym na rok 2025 dalej są niepewne z powodu utrzymującej się słabej koniunktury w przemyśle oraz zawirowań celnych. Trwalsza poprawa koniunktury zależy od poprawy sytuacji gospodarczej w Niemczech oraz od szerszego napływu środków z KPO, w szczególności do branży energetycznej. Wpływ na poprawę koniunktury może mieć też ewentualne zakończenie wojny na Ukrainie i napływ inwestycji do Polski” – przybliżono aktualne perspektywy rynku galwanicznego.

„W styczniu 2025 roku ceny srebra wykorzystywanego przez Galvo S.A. w procesach galwanicznych wzrosły, zbliżając się do wieloletnich maksimów, natomiast w lutym 2025 roku pozostawały stabilne, ale bliskie wieloletnich maksimów. W marcu 2025 roku ceny srebra wzrosły i ustanowiły nowe maksima. Stabilizacja cen srebra na tak wysokich poziomach lub ewentualny dalszy ich wzrost może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe spółki” – przedstawiono specyfikę cenową kluczowego metalu w procesie obróbki galwanicznej Galvo S.A.

„Koszty świadczonych usług sukcesywnie rosną wskutek zmian cen surowców, głównie srebra wykorzystanego w procesach galwanicznych oraz wzrostu pensji minimalnej. Do głównych zagrożeń w bieżącym roku można zaliczyć konsekwencje wojny na Ukrainie, wzrost ceny surowców (w tym głównie srebra), niestabilne kursy walut oraz presję płacową, związaną ze wzrostem pensji minimalnej. Ceny energii utrzymują się na podobnym poziomie co w roku 2024” – dodano szersze uwarunkowania rynkowe.

„Spółka kontynuuje bardzo restrykcyjną politykę kosztową, celem dostosowania się do trudnych warunków rynkowych. Zarząd intensywnie kontroluje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku. Spółka prowadzi intensywne rozmowy nad pozyskaniem nowych zleceniodawców oraz zwiększeniem ilości zleceń od dotychczasowych kontrahentów” – podsumowano istotne działania operacyjne Galvo S.A. w pierwszym kwartale 2025 roku.

