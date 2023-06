Orlen VC to fundusz korporacyjny, który chce inwestować długoterminowo w branże przyszłości. Spółka lokuje środki m.in. w fintechu czy new mobility. Docelowo to około 4-6 inwestycji rocznie.

Jesteśmy funduszem, który ma trochę dłuższy horyzont inwestycyjny niż większość funduszy finansowych, bo nie musimy zbierać tego funduszu kolejny raz, więc staramy się szukać również w hardware. Jesteśmy obecni w hardware, szukamy tam też rozwiązań. Niekoniecznie tylko i wyłącznie software mówi Marek Garniewski, Prezes Zarządu, Orlen VC sp. z o.o. podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

