Urząd Regulacji Energetyki (URE) udzielił Gaz-Systemowi odstępstwa od obowiązku zachowania niezależności pod względem formy prawnej od wykonywania działalności związanej z przesyłaniem paliw gazowych do 30 czerwca 2039 r., podał Gaz-System. Oznacza to, że Gaz-System będzie mógł realizować działania w zakresie rozwoju sieci przesyłowej wodoru w Polsce w ramach obecnych struktur, bez konieczności wydzielania osobnych form organizacyjnych dla działalności związanej z przesyłaniem gazu ziemnego i wodoru.

Prezes URE wydał decyzję w sprawie udzielenia Gaz-Systemowi, jako operatorowi systemu przesyłowego wodorowego (OSPw), odstępstwa od obowiązku zachowania niezależności pod względem formy prawnej od wykonywania działalności związanej z przesyłaniem paliw gazowych na czas oznaczony od 5 sierpnia 2026 r. do 30 czerwca 2039 r. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne operator systemu przesyłowego gazowego jest operatorem systemu przesyłowego wodorowego do 4 sierpnia 2026 r.

„Prezes URE w swojej decyzji podkreślił, że Gaz-System dzięki odstępstwu będzie w stanie zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne oraz finansowe, umożliwiające budowę i utrzymywanie infrastruktury przesyłowej wodoru. Działając jako jednolity, wiarygodny i rozpoznany na rynku operator będzie także w stanie skuteczniej współpracować na forum Unii Europejskiej oraz z zagranicznymi partnerami, zarówno w zakresie implementacji wspólnych zasad rynkowych dotyczących rozwoju i finansowania infrastruktury wodorowej w oparciu o unijne ramy prawne, jej budowy, jak i późniejszego świadczenia usług przesyłania wodoru” – czytamy w komunikacie.

Udzielenie odstępstwa na rzecz Gaz-Systemu pozwoli również na efektywne wdrażanie polityki w zakresie dekarbonizacji i transformacji energetycznej w Polsce, a co za tym idzie, będzie pozytywnie wpływać na zrównoważony rozwój kraju m.in. poprzez na realizację założeń określonych w polityce energetycznej Polski, wskazano również.

„Udzielenie odstępstwa ma na celu stworzenie warunków dla ułatwienia rozwoju rynku wodoru, w tym zwłaszcza w jego początkowej fazie, co w związku z postępującą dywersyfikacją nośników energii – zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju i stworzy warunki do jego zrównoważonego rozwoju, a także powinno przyśpieszyć i obniżyć koszty uruchomienia systemu przesyłu wodoru w Polsce” – czytamy dalej.

Gaz-System prowadzi aktywne prace na potrzeby realizacji projektów obejmujących infrastrukturę służącą do przesyłania wodoru, w szczególności: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, Pomorski Klaster Zielonego Wodoru i Krajowy System Przesyłowy wodoru.

Wraz z udzieleniem odstępstwa URE określił harmonogram przenoszenia aktywów z sektora gazu ziemnego do sektora wodorowego. Harmonogram, którego planowana realizacja przypada na lata 2025-2039, uwzględnia m.in. potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, potrzeby równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw gazowych i wodoru, potrzeby zachowania przejrzystości przenoszenia aktywów z sektora gazu ziemnego do sektora wodorowego, podsumowano.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews