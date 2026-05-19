W południowokoreańskiej stoczni HD Hyundai Heavy Industries zwodowano jednostkę regazyfikacyjną FSRU, która pod koniec 2027 roku przypłynie do Zatoki Gdańskiej i stanie się sercem pierwszego polskiego pływającego terminala LNG, podał Gaz- System. To kolejny kamień milowy strategicznej inwestycji spółki.

„Wodowanie to jeden z kluczowych momentów realizacji całego Programu FSRU i jednocześnie potwierdzenie, że strategiczna infrastruktura energetyczna dla Polski powstaje zgodnie z planem. Konsekwentnie rozwijamy system, który zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu i otworzy Polsce dostęp do dodatkowych wolumenów surowca dostarczanego drogą morską z różnych kierunków świata. Równolegle realizujemy zarówno część morską, jak i lądową inwestycji, dzięki czemu krok po kroku budujemy kolejne elementy nowoczesnej i odpornej infrastruktury energetycznej kraju” – powiedział prezes Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews