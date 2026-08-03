Gaz-System, Orlen, PGE, Enea Trading oraz Unimot Energia i Gaz podpisały porozumienie o współdzieleniu slotów pływającego terminala regazyfikacyjnego FSRU 2, który powstanie w Gdańsku do 2030 roku.

„To partnerstwo udowadnia, że Polska najlepiej w Europie odrobiła lekcję bezpieczeństwa energetycznego. Europa potrzebuje nowej architektury bezpieczeństwa, gwarantującej dostawy surowców na uczciwych, rynkowych warunkach. Polska staje się hubem gazowym dla całego regionu; do 2030 roku będziemy w stanie regazyfikować ponad 20 mld m3 gazu rocznie” – powiedział minister energii Miłosz Motyka podczas podpisania umowy.

„Porozumienie o współdzieleniu slotów reguluje sposób korzystania z trzeciego terminala regazyfikacyjnego. Po raz pierwszy mieliśmy więcej niż jednego uczestnika procedury Open Season i po raz pierwszy wprowadzamy współdzielenie slotów. 15-letnie umowy na regazyfikację od 2030 roku pokazują, że rynek wierzy, że gaz ziemny pozostanie z nami zdecydowanie dłużej, niż teraz może się wydawać” – dodał prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc.

Jak podkreślił, spółka rozpoczyna prace nad kontraktacją FSRU 2, które powinny się zakończyć do 2029 roku, a 11 slotów nadal jest dostępne dla rynku.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że im bardziej będzie zliberalizowany rynek gazu, tym niższe powinny być ceny i bardziej zadowoleni klienci.

„Inwestycje w infrastrukturę importową przestają być domeną wyłącznie podmiotów państwowych, a 20 mld m3 LNG po regazyfikacji zmienia pozycję Polski w regionie” – ocenił prezes Unimot Energia i Gaz Karol Ilba.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział, że jesienią rząd wyjdzie z kolejnymi propozycjami dotyczącymi nowelizacji ustawy o zapasach.

Jak podkreślił szef Gaz-Systemu, koszt budowy FSRU 2 wyniesie mniej niż 10% kosztu budowy FSRU 1, które szacowane są na 4,5 mld zł i powinien zamknąć się kwotą ok. 400 mln zł.

„Większość prac, z których korzystać będzie FSRU 2, takich jak budowa pirsu, falochronu czy gazociągów z Gdańska do Gustorzyna, toczy się już teraz przy okazji realizacji FSRU 1. Dlatego termin oddania FSRU 2 na początku 2030 roku można uznać za pewny” – wskazał Hinc.

Źródło: ISBnews