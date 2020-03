Gaz-System otrzymał pozwolenia wojewody zachodniopomorskiego na budowę odcinków gazociągów na trasie Niechorze – Płoty – Goleniów, co umożliwia budowę gazociągu łączącego Baltic Pipe z Krajowym Systemem Przesyłowym, podała spółka.

„Pierwsze z pozwoleń wojewody zachodniopomorskiego dotyczy 42 km odcinka od Węzła Płoty do Tłoczni Goleniów, drugie 36,5 km odcinka z Terminala Odbiorczego Konarzewo do Węzła Przesyłu Gazu Płoty. Trzecia decyzja dotyczy 4,5 km odcinka z Niechorza do Terminala Odbiorczego w Konarzewie. Budowane gazociągi będą miały średnicę DN 900 oraz DN 1000” – czytamy w komunikacie.

Gaz-System uzyskał także w tym roku pozwolenie na budowę wszystkich obiektów naziemnych na trasie tej inwestycji.

„Do kompletu pozwoleń dotyczących budowy lądowej części gazociągu Baltic Pipe w Polsce brakuje jedynie decyzji na około 90 metrów gazociągu od ‚pierwszego suchego spawu’ do Niechorza. Sprawna realizacja kolejnych etapów jest możliwa dzięki zaangażowaniu wojewody zachodniopomorskiego” – powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Trasa projektowanego gazociągu łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie przebiegać następująco:

odcinek gazociągu DN 900 od miejsca połączenia z gazociągiem podmorskim do Zespołu Zaworowego zlokalizowanego w m. Niechorze wraz z zespołem zaworowym,

odcinek gazociągu DN 900 od Zespołu Zaporowego Niechorze do Terminalu Odbiorczego zlokalizowanego w m. Konarzewo – gm. Rewal, Trzebiatów, Karnice,

odcinek gazociągu DN 1000 od Terminalu Odbiorczego Konarzewo do Węzła Przesyłu Gazu Płoty – gm. Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Płoty,

odcinek gazociągu DN 1000 relacji Płoty-Goleniów – gm. Płoty, Nowogard, Osina, Goleniów, Maszewo.

Inwestycja jest częścią Projektu Baltic Pipe, mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Projekt składa się z 5 komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W wyniku realizacji tej części inwestycji nastąpi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem przesyłowym poprzez budowę gazociągów: Niechorze – Płoty – Goleniów i Goleniów-Lwówek, tłoczni w Gustorzynie oraz rozbudowę tłoczni gazu w Goleniowie i Odolanowie.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews