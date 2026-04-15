Komisja Europejska (KE) wydała pozytywną opinię w procesie certyfikacji operatora systemu przesyłowego wodoru dla Gaz-System, podała spółka. Gaz-System jako pierwsza firma w Europie przechodzi procedurę certyfikacyjną w tym obszarze, uzyskując potwierdzenie zgodności z unijnymi regulacjami. To istotny krok w budowie nowego rynku energii oraz potwierdzenie roli spółki w transformacji energetycznej regionu.

„Proces certyfikacji operatora systemu przesyłowego wodoru pokazuje, że Polska potrafi działać szybko, skutecznie i w ścisłej współpracy z europejskimi instytucjami, takimi jak Komisja Europejska i ACER. To osiągnięcie wzmacnia naszą pozycję w Unii Europejskiej i potwierdza, że współpraca – zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym – przynosi wymierne efekty. Polska nie tylko uczestniczy w zmianach, ale coraz częściej je współtworzy, umacniając swoją pozycję jako jednego z liderów transformacji energetycznej w Europie” – powiedział pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Wojciech Wrochna, cytowany w komunikacie.

Komisja Europejska opublikowała opinię w sprawie certyfikacji Gaz-System jako operatora systemu przesyłowego wodoru. W dokumencie Komisja potwierdziła, że spółka spełnia kryteria niezależności wynikające z przepisów unijnych oraz podzieliła pozytywną ocenę przedstawioną na początku marca br. przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

„Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji to ważny krok w kierunku budowy rynku wodoru w Polsce i Europie. Gaz-System jako pierwszy operator przechodzi ten proces, wyznaczając standardy dla rozwoju infrastruktury wodorowej. To potwierdzenie naszej gotowości do realizacji nowych zadań związanych z transformacją energetyczną” – podkreślił prezes Sławomir Hinc.

Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Europejskiej stanowi jeden z kluczowych etapów procedury certyfikacyjnej wymaganej unijnymi przepisami. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami operatorzy systemów przesyłowych wodoru muszą wykazać pełną niezależność od działalności związanej z produkcją i dostawami energii. Komisja Europejska wskazała również, że na obecnym etapie rozwoju rynku wodoru brak fizycznej infrastruktury przesyłowej nie stanowi przeszkody w procesie certyfikacji operatora. Podejście to umożliwia przyszłym operatorom planowanie, finansowanie oraz budowę sieci wodorowych, co ma kluczowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju tego sektora w Europie.

Proces certyfikacji operatora systemu przesyłowego wodoru wpisuje się w długoterminową strategię Gaz-System, ukierunkowaną na rozwój nowoczesnej i elastycznej infrastruktury energetycznej. Spółka konsekwentnie rozszerza działalność o nowe obszary związane z dekarbonizacją, w tym rozwój rynku wodoru jako jednego z filarów transformacji energetycznej. Dlatego Gaz-System przygotowuje plan rozwoju systemu przesyłowego wodoru, który określi kierunki inwestycji w perspektywie kolejnych lat, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na czyste nośniki energii. Obecnie operator zakończył konsultacje tego dokumentu. Kolejnym etapem procesu certyfikacji będzie przedłożenie projektu dziesięcioletniego planu rozwoju operatora systemu przesyłowego wodoru oraz uzyskanie ostatecznej decyzji Prezesa URE, zakończono.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Źródło: ISBnews